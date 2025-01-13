Дом Евгении Добровольской в Загорянском оценили в 50 миллионов рублей

Евгения Дообровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После смерти актрисы Евгении Добровольской, скончавшейся 10 января 2025 года, оценили стоимость её недвижимости. Дом в подмосковном Загорянском может стоить около 50 миллионов рублей, сообщил агент по недвижимости Константин Муравьев в интервью aif.ru.
По словам Муравьева, в Загорянском стоимость одной сотки земли варьируется от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей, участки в этом районе уже не доступны для покупки. Дом Добровольской был построен в 2010 году на участке площадью 8 соток и включает два этажа, второй из которых мансардный. На территории расположены зоны для отдыха, барбекю и бассейна. Актриса также занималась разведением кур и уток.
Интерьер дома разделен на зоны, каждая из которых предоставляет личное пространство с отдельным балконом, ванной и гардеробной. Кухня площадью 25 квадратных метров оформлена в стиле французского прованса и включает рабочую, обеденную и гостиную зоны.
Что касается квартиры Евгении Добровольской на Старом Арбате, информация о ней менее обширна. Муравьев отметил, что квадратный метр недвижимости в старом фонде в районе переулка Сивцева Вражка стартует от 600 тысяч рублей, а стоимость более приемлемых вариантов составляет около 70-80 миллионов рублей. В новых домах цена может достигать 1,5 миллиона рублей за квадратный метр.
Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет после длительной борьбы с тяжелой болезнью. В последний месяц своей жизни актриса находилась в центре паллиативной помощи. Церемония прощания с ней состоится 14 января, в этот же день пройдут похороны.
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Интерьер дома разделен на зоны, каждая из которых предоставляет личное пространство с отдельным балконом, ванной и гардеробной. Кухня площадью 25 квадратных метров оформлена в стиле французского прованса и включает рабочую, обеденную и гостиную зоны.
Что касается квартиры Евгении Добровольской на Старом Арбате, информация о ней менее обширна. Муравьев отметил, что квадратный метр недвижимости в старом фонде в районе переулка Сивцева Вражка стартует от 600 тысяч рублей, а стоимость более приемлемых вариантов составляет около 70-80 миллионов рублей. В новых домах цена может достигать 1,5 миллиона рублей за квадратный метр.
Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет после длительной борьбы с тяжелой болезнью. В последний месяц своей жизни актриса находилась в центре паллиативной помощи. Церемония прощания с ней состоится 14 января, в этот же день пройдут похороны.
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Дарья Осипова