«Повреждает мозговые оболочки и сердце»: Врач раскрыл отличительный симптом вируса Коксаки

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Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за случаев заражения вирусом Коксаки у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в других странах, особенно Турции.
Известно, что вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно.
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что первые три дня признаки вируса Коксаки ничем не отличаются от обычного ОРВИ.
По его словам, вирусом Коксаки заражаются в основном дети до 10 лет, однако чем младше ребенок, тем сложнее ему перенести все симптомы.
Он дополнил, что при малейшем недомогании важно не бездействовать, а сразу вызвать врача, а до его приезда выпить противовоспалительный препарат.
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Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что первые три дня признаки вируса Коксаки ничем не отличаются от обычного ОРВИ.
«Температура, насморк и кашель, головная боль, боль в мышцах. А дальше уже появляется сыпь. Это и есть отличие: крупная сыпь может быть во рту, на языке, на деснах, на теле. Также могут замечаться потрескавшиеся ладошки. Может быть рвота и диарея», — объяснил эксперт.
По его словам, вирусом Коксаки заражаются в основном дети до 10 лет, однако чем младше ребенок, тем сложнее ему перенести все симптомы.
«Повреждается носоглотка, мозговые оболочки, могут быть симптомы менингита. Этот вирус может повреждать сердце, печень, почки. Он передается воздушно-капельным путем, через пищу и грязные руки», — сообщил врач.
Он дополнил, что при малейшем недомогании важно не бездействовать, а сразу вызвать врача, а до его приезда выпить противовоспалительный препарат.
«Вирусы могут быть всякие. Сейчас у инфекционистов сезон ужаса, потому что из отпусков люди многое принесли, дети в школах обменялись этим и домой принесли новую болячку. Самое главное — не бездействовать. Вызывать врачи и выпить противовоспалительное», — заключил Жемчугов.
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Анастасия Бондарева