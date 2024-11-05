«Повреждает мозговые оболочки и сердце»: Врач раскрыл отличительный симптом вируса Коксаки

Сергей Коновалов — самый известный чародей страны, который уже более 20 лет путешествует по России, обещая исцеление и вечную молодость. За несколько дней аншлага его доходы могут превышать 50 миллионов рублей. Преимущественно, его аудитория состоит из пожилых людей, готовых отдать последние сбережения. Как «целителю» удается зарабатывать миллионы на пенсионерах расскажет «Радио 1».