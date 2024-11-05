В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки

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Пандемия коронавируса могла спровоцировать усиление вируса Коксаки — российские граждане жалуются на появление некоторых схожих симптомов: температура под 39, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле.
Как пишет «Комсомольская правда», у Коксаки есть важная особенность — некоторые типы заболевания передаются воздушно-капельным путем. В основном, это детская инфекция, так как взрослые обычно переносят ее без симптомов.
Помимо этого, к симптоматике можно отнести сильный озноб и общую слабость. Возможно появление сыпи — высыпания могут появиться в районе глотки. Также у заболевших возникает точечная красная сыпь на ладонях и ступнях.
До этого сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Помимо этого, к симптоматике можно отнести сильный озноб и общую слабость. Возможно появление сыпи — высыпания могут появиться в районе глотки. Также у заболевших возникает точечная красная сыпь на ладонях и ступнях.
До этого сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак