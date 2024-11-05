Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки

В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки

«КП»: пандемия ковида могла усилить вирус Коксаки
Фото: istock / Paveena Spooner

Фото: istock / Paveena Spooner

Пандемия коронавируса могла спровоцировать усиление вируса Коксаки — российские граждане жалуются на появление некоторых схожих симптомов: температура под 39, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле.
Как пишет «Комсомольская правда», у Коксаки есть важная особенность — некоторые типы заболевания передаются воздушно-капельным путем. В основном, это детская инфекция, так как взрослые обычно переносят ее без симптомов.

Помимо этого, к симптоматике можно отнести сильный озноб и общую слабость. Возможно появление сыпи — высыпания могут появиться в районе глотки. Также у заболевших возникает точечная красная сыпь на ладонях и ступнях.



До этого сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах

У подхватившего неизвестный вирус в Турции ребёнка появились сильные высыпания во рту

Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах

#инфекция
#температура
#пандемия
#заболевания
#болезни
#болезнь
#вирус
Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли
Николай Цискаридзе: билет на спектакль не должен стоить как месячный оклад россиянина
04 ноября 2024, 23:43

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. Об этом он заявил на лекции в ходе просветительского марафона «Знание.Первые».
Как отметил артист, сегодня главные театры страны могут посещать только крайне состоятельные люди и ценовая политика не радует его как зрителя. Он уточнил, что добывание билетов в театры «легким не было никогда».

«Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — высказался Цискаридзе.
Артист добавил, что когда он выступал в Большом театре, зал всегда был полный, а сейчас ему грустно из-за пустующих рядов.

«Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», — добавил Цискаридзе.
Помимо этого, он подчеркнул, что главные российские театры — бюджетные государственные учреждения, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят граждане России.

«Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем», — отметил артист.
Как считает Цискаридзе, должна существовать отдельная программа по посещению для тех, кто хочет.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что в Большом театре все поставлено на коммерции и выхода нет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами

В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская

Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля

#деньги
#билет
#налоги
#театр
#спектакль
#цены
#страны
#программа
#билеты
#артист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конкурс в Котельниках соберёт 65 исполнителей на ручных гармониках
02 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Котельниках 4 ноября состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни и музыкальных произведений на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Для участия подано 65 заявок из 22 городских округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Оценивать выступления будет жюри под председательством теле- и радиоведущей, музыкального редактора и журналиста Элеоноры Филиной. В программе фестиваля-конкурса – выступления исполнителей народной песни и исполнителей на ручных гармониках, а также участников фестиваля прошлых лет», – говорится в сообщении.
Фестиваль будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, д.3, Дом культуры «Белая Дача».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход для зрителей будет свободным.

Читайте также:

В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами

В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская

Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля
#котельники
#музыка
#искусство
#культура
#фестиваль
#конкурс
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В школах Каширы отпраздновали День народного единства
02 ноября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во всех образовательных учреждениях Кашира накануне Дня народного единства провели тематические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники акции «Окна единства» украсили окна классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. Школьники также приняли участие в интеллектуальной игре «Колесо истории», классных часах, беседах, спортивных соревнованиях, викторинах и других мероприятиях», – рассказали в администрации.
Помимо этого, юные каширяне приняли участие во Всероссийской программе «Мы – граждане России!». Она нацелена на то, чтобы получение первого в жизни паспорта стало для подростков особенным и запоминающимся.

Читайте также:

На вызовы в Кашире будет ездить современная машина скорой помощи

В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская

Участники «Активного долголетия» из Каширы получили правовые рекомендации
#подмосковье
#московская область
#кашира
#день народного единства
#школы
#школьники
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами
02 ноября 2024, 17:01

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск открылся Музей ложки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

«В доме культуры двери для посетителей открыл Музей ложки. В коллекции музея – около 350 ложек начиная от старинной ложки XIV века и заканчивая современными ложками, которые мы каждый день используем в быту. В экспозицию входят отделы «Солдатская ложка», «Олимпийская ложка», «Фитнес-ложки» и другие», – отметили в администрации.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

Для первых посетителей музея провели мастер-классы по изготовлению ложек, чаепитие и экскурсии по залам.

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

Читайте также:

В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская

Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля

Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире
#музей
#культура
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская
02 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

3 ноября в 14:30 в Каширском краеведческом музее откроется небольшая печатная мастерская, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли мастера, создать уникальные оттиски и распечатать открытки, ​сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.
Линогравюра — это техника гравировки на линолеуме, используемая для создания печатных форм для высокой печати. Она появилась на рубеже XIX–XX веков вместе с изобретением линолеума.

В России одним из первых серьёзно занялся этой техникой Иван Павлов. С 1909 года он начал использовать линогравюру для обложек и иллюстраций вместо сложных литографии и цинкографии.

В день акции на мастер-классы действует единый билет. Подробные условия участия можно найти на сайте музея. Ограничение по возрасту — 12 .

Читайте также:

Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире

Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников

Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»
#кашира
#музей
#ночь в музее
#мастер-класс
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля
02 ноября 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом I и II степеней на окружном фестивале русского народного творчества «Народные истоки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подопечные руководителя коллектива Надежды Гончаровой представил в конкурсной программе три хореографических композиции: «Сударыня», «Гуляй, село, весело» и «Заплетись, плетень». Первые две были удостоены звания лауреатов II степени, а композиция «Заплетись, плетень» стала лауреатом I степени», – отметили в администрации.
Там добавили, что мастерство в танце, пении и фольклоре на фестивале продемонстрировали более 400 участников.

Читайте также:

Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание

В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок

В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»
#котельники
#искусство
#культура
#танец
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире
01 ноября 2024, 19:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Елена Кирюхина из Каширы стала участницей областного творческого турнира «Поэтический ринг». Он прошёл в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На мероприятие собрались более 150 участников старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья. Участники представили стихотворения собственного сочинения на тему «У природы нет плохой погоды».
«Такие мероприятия способствуют повышению эмоционального и творческого уровня пожилых людей, занимающихся поэтическим творчеством, дают возможность обмениваться опытом», – поделилась Елена Николаевна.
Как сказали в пресс-службе, «Поэтический ринг» стал замечательной возможностью для участников не только поделиться своим творчеством, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновением.

Читайте также:

В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья

Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»

Подмосковье названо лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
#кашира
#активное долголетие
#пожилые люди
#поэзия
#поэт
#творчество
#культура
#литература
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»
01 ноября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

3 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.
Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции.
В программе в этот вечер — лекции, экскурсии и многое другое, в том числе можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» Марина Зацепина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в акции Музей «Новый Иерусалим» принимает участие уже много лет, и есть посетители, которые приходят из года в год.
«Мы стараемся каждый год чем-то особенным порадовать наших посетителей. В этом году гвоздем нашей программы станет необычный спектакль-перфоманс на выставке «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х». Смысл перфоманса в том, что выпускники театральных училищ будут читать воспоминания-строки из дневников художников, работы которых представлена на этой выставке. В 18:00 на выставке будем ждать всех на спектакль-перфоманс», — рассказала собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, такой спектакль будет интересен публике старшего возраста, но и для детей предусмотрена не менее интересная программа.
«Детский центр готовит свою программу и будет работать с 18:00 до 21:00 бесплатно. Также детский центр подготовил выставку «Лето. Краски. Музей». Каждый год летом ребята занимались в нашем центре, выходили рисовать, и к пятилетию центра мы собрали лучшие работы юных авторов на одной выставке, их как раз можно будет увидеть в рамках акции. Еще мы готовим мастер-класс «Городской пейзаж». Ребята вдохновятся работами художников и создадут свои творения сами или вместе с родителями», — поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что акция «Ночь искусств» дружественная и добрососедская, она помогает познакомиться с музеем, и узнать, что нового планируется.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы с удовольствием открываем двери, все будет бесплатно. Единственное уточнение: на мастер-классы и экскурсии нужно будет заранее записаться», — уточнила Зацепина.

Читайте также:

В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья

Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников

Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»
#музей
#лето
#новый иерусалим
#акция
#экскурсии
#ночь
#спектакль
#фото
#выпускники
#ночь искусств
#программа
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья
01 ноября 2024, 13:42

Фото: Министерство социального развития Московской области

30 октября в культурно-просветительском центре «Дубрава» состоялся областной творческий конкурс «Поэтический ринг», организованный Комплексным центром «Сергиево-Посадский», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В мероприятии приняли участие более 150 талантливых людей старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья.

Участникам выпал шанс обсудить свои произведения в литературной гостиной объединения «Свиток» и получить ценные советы от опытных поэтов. Музыкальная гостиная «Музыка осени» создала атмосферу вдохновения, наполнив помещение мелодиями, которые гармонично сочетались с поэтическими строками.

Кроме того, участники посетили экскурсии в церковь на месте убиения протоиерея Александра Меня и «Музей дороги». Это добавило мероприятию глубины и значимости, связав искусство с историей и культурой региона.

Фото: Министерство социального развития Московской области

Творческий конкурс проходил в два этапа: на первом этапе участники сочинили собственные стихи на тему «У природы нет плохой погоды», а на втором жюри предоставило участникам первые две строки стихотворения, а участники должны были придумать продолжение, продемонстрировав своё мастерство и творческий потенциал.

«Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы соревноваться, а чтобы отпраздновать силу слова и вдохновение, которое оно приносит в наши жизни. Поэзия — это не просто искусство, это способ передать свои мысли и эмоции, создать мост между сердцами», — подчеркнула директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

По результатам конкурса определились победители:

1 место: Зиновьев Константин Петрович, город Клин.

2 место: Гордон Татьяна Даниловна, город Серпухов.

3 место: Корнаухова Ольга Владимировна, город Серпухов.

Кроме того, специальными призами от Сбербанка были награждены Тушина Елена Николаевна, Дробина Яна Валентиновна и Леликов Геннадий Алексеевич.

Творческий турнир «Поэтический ринг» предоставил участникам возможность не только продемонстрировать своё творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить вдохновение.

Читайте также:

Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников

Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»

В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым
#конкурс
#искусство
#творчество
#поэзия
#победители
#стихи
#минсоцразвития мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников