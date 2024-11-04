Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

Многие детские болезни часто имеют схожие симптомы, что может ввести в заблуждение не только родителей, но и врачей. Правильный диагноз крайне важен для успешного лечения. Одно из таких «маскирующихся» заболеваний — мононуклеоз. Даже опытные родители могут спутать его с ангиной. Врачи НИКИ детства разъяснили основные различия между этими болезнями.