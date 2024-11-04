Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

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Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что необходимо делать при их обнаружении. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, вирус Коксаки является давно известным энтеровирусом, который также называют кишечным гриппом. К его первым симптомам относятся высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея.
Отмечается, что заразиться этим вирусом можно через еду, воду и воздушно-капельным путем.
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«Если человек заболел, надо быстро делать тест. Потому что это может быть тяжёлая вещь. К тому же заметная сыпь, которую вызывает вирус Коксаки, может быть и при кори, и при ветрянке, и при других вирусных инфекциях», — приводит слова Жемчугова RT.
Отмечается, что заразиться этим вирусом можно через еду, воду и воздушно-капельным путем.
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Екатерина Коршунова