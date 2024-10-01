«Повреждение структур мозга»: Врач назвала опасную дозу кофе в день

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1 октября – Международный день кофе. Многие, увлекшись вкусом напитка, пьют его на протяжение всего дня, но стоит ли так делать? Как неограниченное количество кофе может повлиять на наш организм?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала про несколько важных моментов в употреблении кофе.
По ее словам, кофе также не стоит употреблять натощак, потому что он вызывает инсулинорезистентность и отрицательно влияет на углеводный обмен.
Врач назвала допустимую дозу употребления и сказала, к чему может привести избыток кофеина.
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«Напитки с кофеином лучше пить до 15-16:00, то есть в первой половине дня. Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — сказала эксперт.
По ее словам, кофе также не стоит употреблять натощак, потому что он вызывает инсулинорезистентность и отрицательно влияет на углеводный обмен.
Врач назвала допустимую дозу употребления и сказала, к чему может привести избыток кофеина.
«Если употреблять более пяти чашек кофе в день, то это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Рекомендуемое количество: 0-3 чашки в день. У беременных и кормящих женщин лимит по кофеину: 1-2 чашки», — объяснила специалист.
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Анастасия Бондарева