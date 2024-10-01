«Зависимость и тревожность»: Врач объяснила, чем чревато употребление кофе

Фото: istockphoto/Farknot_Architect
1 октября считается Международным днем кофе. Кажется, что это один из любимых напитков россиян: в кафе и на улицах, в стаканчиках и чашечках — он везде. Но так ли полезен этот напиток?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что кофе считается полезным напитком, потому что в нем есть много элементов, которые положительно влияния на организм человека.
Однако, по ее словам, на все плюсы существуют и минусы, которые важно учитывать всякий раз, покупая кофеиновый напиток.
Она добавила, что у каждого также имеются индивидуальные особенности, сопровождающиеся различными реакциями на кофеин, например, учащенное сердцебиение.
Читайте также:
Россиянам раскрыли опасность кефира
Диетолог Журавлева раскрыла необычайную пользу тофу
Доктор Мясников предупредил о риске онкологии из-за сахарозаменителей
«У него есть масса полезных свойств: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней печени, некоторых онкологических заболеваний», — сказала эксперт.
Однако, по ее словам, на все плюсы существуют и минусы, которые важно учитывать всякий раз, покупая кофеиновый напиток.
«Все отрицательно связано с кофеином. У некоторых он вызывает повышение давления, провоцирует зависимость и тревожность. Кофе, как и чай, может ухудшать усвоение кальция, железа, цинка. У некоторых вызывает повышение холестерина и артериального давления», — объяснила врач.
Она добавила, что у каждого также имеются индивидуальные особенности, сопровождающиеся различными реакциями на кофеин, например, учащенное сердцебиение.
«У человека может быть врожденная непереносимость кофеина или худший метаболизм кофеина. Но так далеко не у каждого, нужно наблюдать за своим организмом», — заключила собеседница.
Читайте также:
Россиянам раскрыли опасность кефира
Диетолог Журавлева раскрыла необычайную пользу тофу
Доктор Мясников предупредил о риске онкологии из-за сахарозаменителей
Анастасия Бондарева