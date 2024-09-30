Доктор Мясников предупредил о риске онкологии из-за сахарозаменителей

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Заменители сахара могут быть причиной возникновения диабета второго типа. Кроме того, этот альтернативный продукт способен вызвать развитие онкологического заболевания.
Об этом сообщил популярный врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» он заявил, что в стремлении к снижению калорий в рационе люди порой подвергают свой организм ещё большей опасности, прибегая к сахарозаменителям, которые подчас наносят больший вред, чем натуральный сахар.
Он рассказал, что такие вещества находятся в так называемой красной зоне. Исследования французских учёных в 2022 году показали, что люди, употребляющие в пищу различные подсластители вместо натурального сахара, более подвержены раковым заболеваниям.
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Александр Бойцов