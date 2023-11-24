Появилась информация о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Но Роман отклонил эту идею. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, пишет РИА Новости.