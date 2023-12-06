Появилась лимитированная серия карты «Тройка» к юбилею «Вечерней Москвы»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Газета «Вечерняя Москва» выпустила лимитированную транспортную карту «Тройка» к своему столетию.
«Свой вековой юбилей газета встречает в прекрасной форме: редакция использует самые современные медиатехнологии, экспериментирует с формами подачи информации, находит новые способы общения с аудиторией. Желаю «Вечерней Москве» дальнейших успехов, процветания и всего самого доброго», — приводит газета слова руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
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