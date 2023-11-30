Завершена оцифровка всех бумажных выпусков «Вечерней Москвы» за 100 лет

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«Этот проект стал настоящим подарком для читателей к юбилею «Вечерней Москвы». Люди не раз говорили о том, что выписывали газету годами, но не все бумажные выпуски сохранились. Теперь появилась возможность прикоснуться к газете, перечитать все интересующие людей номера, не выходя из дома. Это огромный шаг вперед!» — прокомментировал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.
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