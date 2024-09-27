Появился новый метод контрацепции для мужчин

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Для мужчин появился новый метод контрацепции — ультразвуковые ванны COSO. Сейчас проводятся все необходимые исследования с участием добровольцев. Об этом рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.
«Дело в том, что в норме сперматогенез не может происходить при температуре тела, поэтому человеческие яички подвешены в мошоночном мешочке с сетью кровеносных сосудов для обеспечения охлаждения. А применение ультразвука низкой интенсивности к мошонке повышает температуру тканей яичек», — рассказала Саакян в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, тепловой стресс на яички убивает половые клетки. Проведенные на обезьянах эксперименты продемонстрировали 93% эффективности на срок 1–2 недели. При этом полное восстановление сперматозоидов происходит через семь недель.
Эксперт пояснила, что во время воздействия ультразвуком мошонка погружается в воду с температурой 37°C или в физиологический раствор. Однако этот метод все же вызывает опасения при применении на людях. Саакян выразила опасения, что подобная обработка может привести к повреждению ДНК при сперматогенезе.
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