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Гинеколог раскрыла степень защиты презерватива

Гинеколог Уланкина: степень защиты презерватива не превышает 85%
26 сентября 2024, 15:29
Фото: iStock/AaronAmat

Фото: iStock/AaronAmat

Большинство россиян выбирают презервативы в качестве средства для предохранения от нежелательной беременности и ЗППП, однако этот метод не предоставляет 100% защиты. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гинеколог Ольга Уланкина.
Одним из самых распространенных средств контрацепции среди россиян являются презервативы. Они предохраняет от нежелательной беременности, и различных заболеваний, передающихся половым путем.

«Но даже правильное использование презерватива защищает от нежелательной беременности только на 95–98%. В реальности степень защиты не превышает 85%, потому что многие допускают ошибки при его использовании: надевают наизнанку, выбирают неподходящий размер или применяют лубриканты на жировой основе, разрушающие материал, из которого он состоит. В результате презерватив может порваться или соскользнуть», — рассказала Уланкина в беседе с «Известиями».



По ее словам, некоторые надевают презерватив не в начале полового акта, а непосредственно перед семяизвержением, что сильно повышает риск наступления беременности. Кроме того, презерватив не защищает от генитального герпеса, вируса папилломы человека, сифилиса. Этими болезнями можно заразиться при контакте с кожей или слизистой оболочкой рта.

Уланкина отметила, что эффективным методом защиты от нежелательной беременности является внутриматочная спираль. Однако этот способ подходит тем, кто не планирует беременность в следующие пять лет.

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#ученые
#беременность
Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно пить кофе без вреда для здоровья
Врач Белоусов предупредил об опасности употребления кофе голодный желудок
26 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/zhudifeng

Кофе может активизировать мозговую деятельность и снизить усталость, однако стоит помнить, что кофе необходимо употреблять правильно для извлечения максимальной пользы от напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.м.н. Евгений Белоусов.
«Рекомендуемая доза кофе для взрослого человека — это одна-две чашки в день. Лучше всего пить кофе во время второго завтрака, когда организму требуется поддержка для активной работы. При этом не стоит употреблять кофе натощак — это может вызвать раздражение слизистой желудка», — рассказал Белоусов в беседе с «Известиями».

Он также предупредил, что кофе не стоит смешивать с алкоголем. Специалист пояснил, что кофеин стимулирует нервную систему, при этом алкоголь разрушает нервные клетки. Подобное сочетание опасно для сердечно-сосудистой системы и печени.

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#алкоголь
#продукты
#врач
#кофе
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Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала дневной рацион для здоровых сердца и сосудов
Диетолог Пичугина описала дневной рацион для здоровых сердца и сосудов
26 сентября 2024, 14:35

Фото: iStock/RossHelen

Витамины и микроэлементы, необходимые человеку для здоровья сердца и сосудов, лучше всего из продуктов.
Об этом заявила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она рассказала, как правильно составить рацион, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний.
«Существует пять главных факторов сердечно-сосудистого риска. Это избыточная калорийность рациона, дефицит витаминов, минералов и антиоксидантов, избыток сахара и соли, а также низкая физическая активность. Избыточная калорийность обусловлена частым употреблением высококалорийных продуктов, насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, холестерина и легкоусвояемых углеводов», – пояснила специалист.
При этом, по её словам, в рационе многих людей мало фруктов, овощей, рыбы, полиненасыщенных жирных кислот Омега3, антиоксидантов, витаминов группы В, пищевых волокон.
«Ожирение в значительной степени связано с избыточным потреблением сахара и сахаросодержащих продуктов. Это может привести не только к болезням сердца и сосудов, но и сахарному диабету второго типа, другим метаболическим нарушениям», – предупредила Пичугина.
Диетолог советует включать в ежедневный рацион такие белковые продукты, как нежирное мясо птицы и кролика, говядина, рыба, кисломолочные продукты и яйца.
«Достаточное количество белка в день для мужчин – от 75 до 95 г, женщин – от 60 до 90 г. Это 12-14% от общей калорийности дневного рациона. Полезны также растительные белки, – например, из бобовых», – добавила врач.
Каждый день организму требуются витамины, минералы и антиоксиданты. Витамин В1 содержится, например, в гречневой, овсяной и пшённой крупах, орехах, шпинате. В2 имеется в мясе, рыбе, яйцах, В6 – в бобовых, картофеле, а В12 – а молочных продуктах.
«Витамины С, Е, рутин, бета-каротин и другие антиоксиданты защищают клетки от разрушения свободными радикалами, поддерживают иммунитет и препятствуют образованию тромбов. Этим витамином богаты шиповник, цитрусовые, облепиха, чёрная смородина, яблоки и квашеная капуста. Рутин можно получить из черноплодной рябины, бета-каротин – из жёлто-зелёных фруктов, ягод и овощей, витамин Е – из нерафинированных растительных масел», – сказала диетолог.
Для сердца и сосудов также полезен магний. Он есть в какао и горьком шоколаде, орехах, семенах, других продуктах. Очень полезны яйца, которые богаты фосфором, цинком, селеном, полезными жирами, белками и витаминами.

В здоровом рационе должны быть и продукты с Омега 3. Это скумбрия, лосось, сельдь, мойва, сардина, сайра, минтай, треска, кальмар, креветки, красная икра, семена льна и чиа. Можно принимать Омега-3 в составе БАД, однако помнить, что препарат может разжижать кровь. Именно поэтому Омега-3 не рекомендуется после операций и травм.

Особое внимание Инна Пичугина обратила на потребление соли. Она задерживает в организме воду и повышает артериальное давление. Поэтому необходимо сократить количество соли в чистом виде и в составе продуктов. Она скрывается в твёрдых сырах, колбасах, солениях, копчёностях, консервах, майонезе, кетчупе, соевом соусе. Дневная норма потребления соли – чайная ложка без горки. Это примерно 4-5 г.

Помимо этого, специалист рекомендует пить ежедневно не менее 1-1,5 л чистой воды. Из напитков лучше употреблять различные чаи. Есть не менее 400 г в день овощей и зелени; фруктов и ягод – до 150 г, сухофруктов и орехов – по 50 г. Меньше потреблять жареной пищи и максимально снизить употребление фастфуда.

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#подмосковье
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«Ничего не беспокоило»: подмосковные врачи спасли женщину с запущенным раком груди
В Подмосковье вылечили женщину с раком груди 3 стадии
26 сентября 2024, 12:51

Фото: iStock/ShutterOK

55-летнию женщину с раком молочной железы третей стадии вылечили врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Женщина обратилась в диспансер с жалобами на отёк левой груди, обследование выявило рак 3 стадии. Раньше пациентку ничего не беспокоило, поэтому она не проходила профилактические обследования», — отмечается в сообщении.
В ходе лечения пациентка прошла восемь курсов химиотерапии, и после достижения положительной динамики ей провели операцию по удалению опухоли, а затем — курс лучевой терапии.

«Такой многоэтапный комплексный подход обеспечил хорошие результаты лечения. Контрольное обследование не обнаружило у пациентки раковых клеток», — сказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.
В министерстве напомнили, что женщины старше 40 лет должны ежегодно проходить маммографию, это исследование проводится бесплатно по полису ОМС.

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#минздрав мо
#онкология
#рак
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье проверку на наркотики прошли более 51 тысячи подростков
26 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/Asawin_Klabma

Свыше 51 тысячи подмосковных школьников и студентов прошли с начала текущего года профилактические медицинские осмотры, направленные на выявление употребления наркотиков и психотропных средств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Эти медосмотры помогают выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено свыше 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тыс. — среди школьников и более 5,3 тыс. — среди студентов», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.
Отмечается, что такие осмотры проводятся при строгом соблюдении принципов добровольности и конфиденциальности, результаты проверок не разглашаются.

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#студенты
#подростки
#московская область
#подмосковье
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«Убить зрительный нерв»: Офтальмолог рассказал, как не ослепнуть из-за катаракты
Офтальмолог Куренков: катаракта может привести к полной потере зрения
26 сентября 2024, 11:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Почти каждый шестой человек старше 40 лет и подавляющая часть населения старше 80 лет сталкивается с заболеванием глаз — катарактой, которая может привести к полной потере зрения.
Врач-офтальмолог, окулист, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков в беседе с «Радио 1» сообщил, что катаракта – это не приговор, если вовремя ходить к офтальмологу и слушать все его рекомендации.

«Сейчас приблизительно у 500 миллионов пациентов на всей планете есть катаракта, это очень много. Она усугубляет жизнь: становится плохо видно, порой люди могут попрощаться со своей профессией, потому что не могут выполнять должностные обязанности. Это влияет на жизнь», — сказал эксперт.

Он добавил, что распознать самостоятельно катаракту на начальных этапах невозможно, потому что люди не замечают повышенного давления в глазу. Поэтому следует проверяться у офтальмолога до наступления зрительных симптомов, связанных с утратой полей зрения.

«Катаракта выявляется на профилактических осмотрах. От нее нужно избавиться хирургическим путем, так как лечение в настоящее время и в ближайшем будущем нет. Нельзя покапать капли, чтобы она прошла. Это хронологическое заболевание, которое заканчивается тем, что пациент ничего не видит», — отметил офтальмолог.

По его словам, катаракта начинается в основном после 60 лет, но в настоящее время она помолодела.

«Также наложила отпечаток пандемия, когда применялись в лечении препараты, которые вызывают катаракту. Еще влияют какие-то экологические факторы. При катаракте хрусталик не только мутнеет, но и еще увеличивается в размере, он изменяет анатомию глаза и приводит к нежелательным последствиям: повышению внутриглазному давлению, возникновению глаукомы, которая может убить зрительный нерв, и в этом случае уже никакая операция помочь не может», — подчеркнул врач.

Вячеслав Куренков обратил внимание на то, что единственная профилактика глазного заболевания — правильная организация своего рабочего места, нормализация дня и ночи, правильное питание, избавление от вредных привычек и посещение офтальмолога минимум один раз в год.

«Катаракта не фрукт, и ждать ее созревания очень опасно для зрения пациента», — заключил специалист.

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Репродуктивную диспансеризацию прошли более 200 тысяч жителей Подмосковья
26 сентября 2024, 11:08

Фото: iStock/megaflopp

Свыше 200 тысяч жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, такие обследования проводятся для людей в возрасте от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Обследование репродуктивного здоровья — важный этап в прохождении диспансеризации. Всего в Московской области с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
Репродуктивная диспансеризация женщин включает в себя УЗИ молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование и консультацию акушера-гинеколога. Для мужчин есть консультация уролога, который в случае необходимости направит пациента на дополнительные исследования — анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.

Записаться на диспансеризацию жители Московской области могут в своей поликлинике, на портале «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота в Telegram.

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#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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В МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по офтальмологии «Смотри!»
26 сентября 2024, 11:00

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского прошёл мастер-класс по офтальмологии «Смотри!». Участники попробовали себя в роли окулистов, научились работать со специализированным оборудованием, включая офтальмоскоп и измеритель внутриглазного давления, а также ознакомились с инструментами хирурга-офтальмолога, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мастер-класс состоял из теоретической и практической частей. Преподаватели МОНИКИ подробно рассказали об особенностях профессии окулиста, строении глаза, важности регулярных осмотров и правилах сохранения зрения.

Кроме того, они обсудили распространённые заболевания и травмы глаз, а также методы диагностики различных патологий.

Участники мастер-класса под руководством опытных специалистов практиковались в выявлении патологий глазного дна и выполнении микрохирургических швов на имитациях тканей век и глаз человека. После освоения всех навыков студенты приняли участие в профориентационном брифинге.

“Человеческий глаз – весьма сложный механизм, позволяющий ощутить всю красоту окружающего мира. Благодаря зрению мы способны различать множество цветов и оттенков, оценить положение предметов в пространстве и самим перемещаться в нём. На мастер-классе мы рассказываем, как устроен глаз и когда срочно требуется помощь специалистов, ученики знакомятся со спецификой работы офтальмолога и могут примерить ее на себя. Это хорошая возможность для тех ребят, кто уже решил выбрать профессию врача, но еще не определился со специальностью”, — рассказал преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач-офтальмолог, аспирант кафедры офтальмологии и оптометрии ФУВ МОНИКИ им. Владимирского Сергей Халдеев.

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В НИКИ детства появился аппарат для плазмафереза
26 сентября 2024, 09:58

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара НИКИ детства появился аппарат для плазмафереза, который позволяет очищать кровь. Эта процедура используется для лечения более ста различных заболеваний, включая ревматологические, аллергические, иммунологические, неврологические (рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, аутоиммунный энцефалит), а также при отравлениях и ожогах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Суть плазмарефереза в том, что у пациента забирается кровь, проходит через специальный фильтр, где разъединяется на форменные элементы крови и плазму, содержащую в себе разные токсины, либо антитела или белки, которые нужно вывести. А затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями – утилизируется», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.
Юной пациентке ревматологического отделения с диагнозом «красная волчанка» уже провели плазмаферез. Это заболевание вызвало тяжёлые осложнения на сердце, центральную нервную систему и почки. После процедуры плазмафереза состояние девушки значительно улучшилось: показатели крови стали лучше, она стала активнее, у неё появился аппетит и исчезла слабость.

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Специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребёнка
26 сентября 2024, 09:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Всемирный день лёгких отмечается 25 сентября. Пневмония — это опасное заболевание лёгких у детей, которым они могут заболеть в любое время года.
«Пневмония – это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии. Главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Родители должны помнить о «красных флагах» при пневмонии и следовать рекомендациям врачей.

«Если у ребенка повышается температура тела в течение 3-5 дней, плохо снижается при приеме жаропонижающих, у ребенка слабость, он пассивен, не играет в игры, капризный, много спит, отказывается от еды. Если вы наблюдаете одышку, частое и шумное дыхание, а попытки сделать глубокий вдох заканчиваются кашлем, при этом кашель может быть, как с отхождением мокроты, так и сухой — нужно срочно обратиться к врачу», — добавил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский.
Лечение должно проводиться строго по назначению специалиста. Даже при улучшении состояния ребёнка необходимо следовать рекомендациям специалиста. Важно часто давать ребёнку пить, регулярно проветривать помещение, поддерживать чистоту, обеспечивать физический и эмоциональный покой ребёнка во время болезни.

Профилактика пневмонии включает вакцинацию, здоровый образ жизни, укрепление иммунитета (например, закаливание), соблюдение правил личной гигиены, режима дня и отказ от вредных привычек.

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#ники детства
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