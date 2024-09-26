Гинеколог раскрыла степень защиты презерватива

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Большинство россиян выбирают презервативы в качестве средства для предохранения от нежелательной беременности и ЗППП, однако этот метод не предоставляет 100% защиты. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гинеколог Ольга Уланкина.
Одним из самых распространенных средств контрацепции среди россиян являются презервативы. Они предохраняет от нежелательной беременности, и различных заболеваний, передающихся половым путем.
По ее словам, некоторые надевают презерватив не в начале полового акта, а непосредственно перед семяизвержением, что сильно повышает риск наступления беременности. Кроме того, презерватив не защищает от генитального герпеса, вируса папилломы человека, сифилиса. Этими болезнями можно заразиться при контакте с кожей или слизистой оболочкой рта.
Уланкина отметила, что эффективным методом защиты от нежелательной беременности является внутриматочная спираль. Однако этот способ подходит тем, кто не планирует беременность в следующие пять лет.
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«Но даже правильное использование презерватива защищает от нежелательной беременности только на 95–98%. В реальности степень защиты не превышает 85%, потому что многие допускают ошибки при его использовании: надевают наизнанку, выбирают неподходящий размер или применяют лубриканты на жировой основе, разрушающие материал, из которого он состоит. В результате презерватив может порваться или соскользнуть», — рассказала Уланкина в беседе с «Известиями».
По ее словам, некоторые надевают презерватив не в начале полового акта, а непосредственно перед семяизвержением, что сильно повышает риск наступления беременности. Кроме того, презерватив не защищает от генитального герпеса, вируса папилломы человека, сифилиса. Этими болезнями можно заразиться при контакте с кожей или слизистой оболочкой рта.
Уланкина отметила, что эффективным методом защиты от нежелательной беременности является внутриматочная спираль. Однако этот способ подходит тем, кто не планирует беременность в следующие пять лет.
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Элина Позднякова