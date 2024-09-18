Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Познер назвал преувеличением информацию о его возвращении на Первый канал

Познер назвал преувеличением информацию о его возвращении на Первый канал

18 сентября 2024, 19:58
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Известный советский и российский тележурналист назвал некоторым преувеличением сообщение о его возвращении на Первый канал. Он вернётся туда, но лишь отчасти.
Свой формат сотрудничества с главным телеканалом страны журналист и телеведущий объяснил в беседе с изданием «Лента.ру».

«И правда, и неправда», — так Познер охарактеризовал информацию о возобновлении сотрудничества с Первым.



Он пояснил, что несколько лет назад предложил телевизионному начальству план съёмок документального фильма о Турции. Первый канал, как будто, заинтересовал этот проект. Познер в составе творческой группы отснял этот фильм.

«Если Первый канал покажет эту работу, значит я на него вернусь. Но вернусь не с программой, а с восьмисерийным фильмом», — заключил тележурналист.

Читайте также:

Познер объяснил отказ от работы на Западе во время спецоперации

Телеведущий Владимир Познер госпитализирован

Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер
#фильм
#журналист
#проект
#страны
#план
#телевидение
Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки
Риэлтор Апрелев: Недоступность ипотеки ухудшит ситуацию на рынке недвижимости
18 сентября 2024, 19:13

Фото: iStock/Evkaz

Глава гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае меньшей доступности ипотеки для населения ситуация на рынке недвижимости может сильно ухудшиться.
При этом он отметил, что люди всё равно будут пользоваться ипотекой, просто в намного меньших масштабах.

«Это будет происходит не в таких масштабах как раньше, когда 85-90% всех сделок на рынке совершалось с ипотекой. И это я еще не говорю про льготную. Если ипотека как инструмент станет недоступной из-за заградительных ставок, это еще больше ухудшит ситуацию с продажами и сделками на рынке», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.

Читайте также:

Стало известно, где в Москве сильнее всего подорожали новостройки

Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве

В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
#ипотека
#исследование
#новостройки
#недвижимость
#цены
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авиаэксперт Гусаров спрогнозировал дальнейший рост цен на авиабилеты
18 сентября 2024, 19:04

Фото: iStock/PeopleImages

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что цены на авиабилеты продолжат свой рост.
«Всё говорит о том, что рост цен продолжится. Но всё-таки авиакомпании конкурируют друг с другом, конкурируют с РЖД, и слишком задрать высоко цены не смогут. Все поднимают цены для них, а сами они могут упереться в предел, и люди просто перестанут пользоваться самолётами. Но пока спрос растёт. Это при том, что авиакомпании не имеют физической возможности технически расширяться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

Он добавил, что спрос уже подходит к предельным для отрасли величинам, и уже в следующем году может сложиться ситуация, когда спрос превысит предложение и на отдельных маршрутах цены взлетят на более чем 30%.

Ранее Роман Гусаров заявлял, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.

Читайте также:

Авиаэксперт Гусаров заявил о выдержке гражданской авиацией РФ санкций

Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь авиабилеты

Военэксперт Лукашевич рассказал о последствиях применения F-16 на Украине
#авиация
#цены
#рост
#спрос
#авиакомпании
#рф
#билеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где в Москве сильнее всего подорожали новостройки
Исследование: Новостройки сильнее всего подорожали на юге столицы
18 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/goncharovaia

Исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.
Напротив, наименьшее подорожание на новостройки показал Зеленоград.

«Несмотря на стагнацию цен в июле-августе 2024 года, за прошедший год первичное жильё в столице подорожало темпами, опережающими инфляцию. Отчасти это связано с изменением структуры продаж, стартом большого числа высокобюджетных проектов. Но в первую очередь такая динамика свидетельствует о высокой ликвидности новостроек в Москве», — прокомментировал в беседе с Газета.ру управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.

Читайте также:

Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве

В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки

Стала известна цена квадратного метра в Дубае
#цена
#компании
#специалисты
#новостройки
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Преподаватель Кодак развеяла популярный миф об изучении английского
Преподаватель Кодак развеяла миф об эффективности изучения языка по сериалам
18 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/Ridofranz

Академический директор онлайн-школы Виктория Кодак перечислила распространённые ошибки людей желающих изучать английский язык, к которым отнесла миф об эффективности изучения языков с помощью сериалов и фильмов.
Она отметила, что такой метод является утопичным.

«Идея выучить английский по сериалу «Друзья» с субтитрами настолько же привлекательна, насколько и утопична. Учить по одному новому слову в приложении или смотреть короткие видео в оригинале полезно, но только как дополнение. В обратном случае вы будете просто выхватывать случайные знания, которые непонятно, как правильно использовать. А уж научиться говорить по сериалам точно невозможно. Чтобы заговорить на английском, нужно говорить на английском», — пояснила в беседе с Газета.ру Кодак.

Также к ошибкам при изучении языка она отнесла ставить цель полностью выучить английский и говорить как носитель, хотеть результата без усилий, не обращать внимания на свое нежелание учить язык.

Ранее академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявляла, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.

Читайте также:

Прилепин призвал изучать в школах стихи из сборника «ПоэZия русской зимы»

Преподаватель Касьяненко назвала важные навыки работников в эпоху ИИ

Преподаватель Шутов предупредил о мошенниках в школьных чатах
#язык
#онлайн
#преподаватель
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественники Дубны проверили работы по реконструкции очистных сооружений
18 сентября 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненских общественников познакомили с ходом реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Этот проект – самый дорогостоящий и важный для города. На площадку выехали представители Совета ветеранов, Общественной палаты и нового депутатского корпуса. Их задачей было убедиться, что к реализации проекта приступили в полной мере.
«Выехали, чтобы у всех было понимание, что входит в план, будут ли проводиться работы зимой. Подтвердили, что однозначно будут, причём в полном объёме. На объекте будут работать от 80 до 100 человек», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Подрядчик трудится на объекте уже месяц и завершает подготовительные работы. В октябре строители приступят к обустройству бетонных оснований под новые объекты. Общественники интересовались деталями проведения работ.

22 месяца, до августа 2026-го, специалисты будут строить новую линию очистных сооружений на 25 тысяч кубометров в сутки. Это будет первый этап. По окончании второго и третьего реконструируют существующие очистные сооружения. В итоге мощность комплекса увеличится сначала до 36 тыс. кубов, а затем – до 50 тыс.

Читайте также:

В дубненском спорткомплексе «Руслан» обновят зал борьбы

Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников

Жители Дубны впервые установили фонтан во дворе дома
#максим тихомиров
#дубна
#общественная палата
#работа
#очистные сооружения
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России увеличилось число вакансий для HR
18 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/insta_photos

В пресс-службе ресурса hh.ru сообщили, что в России вырос спрос на HR-специалистов.
Отмечается, что число соответствующих вакансий в стране выросло на 16% за год.

Как пишет Газета.ру, работодателями на начало осени было опубликовано более 65 тыс. вакансий для управляющих персоналом. При этом зарплаты сотрудников таких должностей выросли в среднем на 12,8 тыс. рублей по стране до 65,7 тыс. рублей.

Кроме этого, у российских компаний выросла потребность в таких специалистах, как менеджеры по компенсациям, также руководители отдела персоналом.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей. Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.

Читайте также:

Более 100 управляющих компаний собрались на стратегической сессии Красногорске

Консультант Валинуров назвал профессии, где можно зарабатывать по 250 тыс рублей

Стало известно, что к 2027 году зарплаты россиян увеличатся
#деньги
#специалисты
#россияне
#зарплаты
#профессии
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отремонтировали и восстановили знаки на шести дорогах
18 сентября 2024, 18:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области отремонтировали выцветшие и повреждённые, а также восстановили отсутствующие дорожные знаки на шести региональных дорогах. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Повреждённый знак или же его отсутствие представляет опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – пояснили в ведомстве.
Работы провели на ул. Клубной в Жуковском, ул. Ленина в Серебряных Прудах, ул. Гурьева в Раменском, ул. Большой Московской в Старой Купавне Богородского округа, ул. Лесной в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа, а также на ул. Горького в посёлке Туголесский Бор в Шатуре.

В ведомстве отметили, что сотрудники Мосавтодора проводят обследование дорожной сети еженедельно. Особое внимание – элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Это светофоры, ограждения, искусственные неровности, светофоры и так далее.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 50 светофоров

В Подмосковье стартовало онлайн-тестирование на знание правил работы такси

На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы
#минтранс мо
#дороги
#дорожные знаки
#ремонт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Другая юрисдикция»: Адвокат раскрыла, как суд Лондона отнесётся к иску Алсу
Адвокат Айвар: суд Британии будет тщательно подходить к рассмотрению дела Алсу
18 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Алсу подала иск о разделе имущества с экс-супругом Яном Абрамовым в суд Великобритании.
Адвокат Людмила Айвар рассказала в беседе с «Радио 1», чем рассмотрение дела лондонским судом будет отличаться от того, как принимают иски суды России.

Она подчеркнула, что Алсу действительно может обратиться в британский суд со своим иском, поскольку у неё есть гражданство этой страны, а также имущество в Лондоне.

«Я думаю, что суд Великобритании будет подходить к рассмотрению дела тщательно, поскольку это немного другая юрисдикция, и суды там идут хоть и долго, но очень качественно, с выяснением всех обстоятельств и того, кто купил, на какие средства, кто пользовался имуществом и т.д.», – объяснила Айвар.
Говоря о российском имуществе экс-супругов, адвокат отметила, что и оно может быть учтено, поскольку входит в единую имущественную массу, приобретенную в период брака. В России суды обычно не делят имущество за пределами страны, ссылаясь на то, что действуют по российскому законодательству. В Британии делится полностью вся имущественная масса, о чем говорит практика судебных процессов других россиян в этой стране.

Как правило, отметила Айвар, все завершается отступным. В данной ситуации может быть точно также, поскольку основная задача судов – прийти к мировому соглашению. Российские суды несмотря на то, что такое право прописано в Гражданском процессуальном кодексе, пока прибегают к этому не часто, поскольку мировое соглашение носит рекомендательный характер.

«Я надеюсь, что в ближайшее время в законе будет введена норма об обязательной медиации, при которой стороны смогут договориться обо всем до суда, поскольку они действительно завалены исками о разводе, о разделе имущества, по детям очень много проблем. Процедура медиации во многом помогает сохранить отношения уже между бывшими супругами, а также она более щадящая с точки зрения времени и денег, поскольку в Англии адвокаты стоят намного дороже российских», – заключила адвокат.
Читайте также:

Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона

Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
#суд
#адвокат
#лондон
#великобритания
#развод
#имущество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Понимаю циничность»: Адвокат Айвар оценила иск Алсу о разделе имущества в Британии
Адвокат Айвар: Алсу имеет право судится с мужем в Лондоне за имущество
18 сентября 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Алсу подала иск о разделе имущества с экс-супругом Яном Абрамовым в суд Лондона.
Адвокат Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах такого решения.

«Алсу действительно может обратиться в суд Великобритании с исковым заявлением к своему бывшему мужу Яну Абрамову о разделе совместно нажитого имущества, в связи с тем, что она обладает паспортом этой страны, является его гражданкой, и поскольку имущество находится в том числе и в Лондоне, где имеется квартира, которая была приобретена в период брака», – объяснила адвокат.
Также она отметила, что понимает циничность адвоката бывшего мужа Алсу, который говорил о том, что разводилась она по российскому паспорту, а раздел имущества собирается произвести в Великобритании. Но, тем не менее, у нее есть такое право. Певицу можно обвинить в не патриотичности из-за обращения в суд недружественного государства, но она всё же по закону имеет на это право. На это указывают подобные примеры, когда российские граждане обращались в суды других стран по аналогичному запросу.

«Я думаю, что суд Великобритании будет подходить к рассмотрению дела тщательно, поскольку это немного другая юрисдикция, и суды там идут хоть и долго, но очень качественно, с выяснением всех обстоятельств и того, кто купил, на какие средства, кто пользовался имуществом и т.д. Помимо той квартиры, что есть в Лондоне, она (Алсу – ред.) может заявить об имуществе, которое есть на Кипре, в США, во Франции, в Монако, поэтому не вижу никаких препятствий для рассмотрения дела в лондонском суде», – подчеркнула Айвар.
Единственное, что необходимо сделать Алсу – это привлечь местных адвокатов, поскольку ни Александр Добровинский, который ранее был её адвокатом, ни другие российские юристы не смогут принимать участие в суде иной юрисдикции.

Читайте также:

Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона

Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
#певица
#суд
#россия
#великобритания
#имущество
#адвокат
#развод
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате