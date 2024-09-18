Познер назвал преувеличением информацию о его возвращении на Первый канал

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Известный советский и российский тележурналист назвал некоторым преувеличением сообщение о его возвращении на Первый канал. Он вернётся туда, но лишь отчасти.
Свой формат сотрудничества с главным телеканалом страны журналист и телеведущий объяснил в беседе с изданием «Лента.ру».
Он пояснил, что несколько лет назад предложил телевизионному начальству план съёмок документального фильма о Турции. Первый канал, как будто, заинтересовал этот проект. Познер в составе творческой группы отснял этот фильм.
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«И правда, и неправда», — так Познер охарактеризовал информацию о возобновлении сотрудничества с Первым.
Он пояснил, что несколько лет назад предложил телевизионному начальству план съёмок документального фильма о Турции. Первый канал, как будто, заинтересовал этот проект. Познер в составе творческой группы отснял этот фильм.
«Если Первый канал покажет эту работу, значит я на него вернусь. Но вернусь не с программой, а с восьмисерийным фильмом», — заключил тележурналист.
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