Телеведущий Владимир Познер госпитализирован

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Телеведущий Владимир Познер попал в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, Познеру диагностировали злокачественную эпителиому кожи. В июне он обращался к врачам с жалобами на самочувствие.
Телеведущего положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провёл под капельницами. В настоящее время 90-летний журналист наблюдается у онколога.
Ранее сообщалось, что известный телеведущий Отар Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила средствам массовой информации, что у ее дяди обнаружили опухоль. Вскоре Кушанашвили перенес несколько операций.
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Телеведущего положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провёл под капельницами. В настоящее время 90-летний журналист наблюдается у онколога.
Ранее сообщалось, что известный телеведущий Отар Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила средствам массовой информации, что у ее дяди обнаружили опухоль. Вскоре Кушанашвили перенес несколько операций.
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