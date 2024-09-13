Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.
В интервью изданию Forbes Познер сообщил, что ему поступали предложения из разных стран, но с обязательным условием — он должен был высказаться о президенте России Владимире Путине и российской политике в определённом ключе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные журналисты пытаются скрыть преступления украинских военных в Курской области, что ещё больше усложняет международные медийные отношения.
Напомним, певица Алла Пугачева, находясь за границей, не спешит исчезнуть из общественного поля зрения. Примадонна то заявляет, что не хочет видеть «холопов и рабов», то говорит о желании вернуться в Россию, но с оговорками.
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«Мне ставили условие: сначала высказаться о Путине и политике определённым образом. Я счёл это подходом, не имеющим ничего общего с журналистикой, и поэтому отказался», — отметил Познер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные журналисты пытаются скрыть преступления украинских военных в Курской области, что ещё больше усложняет международные медийные отношения.
Напомним, певица Алла Пугачева, находясь за границей, не спешит исчезнуть из общественного поля зрения. Примадонна то заявляет, что не хочет видеть «холопов и рабов», то говорит о желании вернуться в Россию, но с оговорками.
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Елена Перлова