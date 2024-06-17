Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» в Бенилюксе продали за €1,6 млн

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Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что сумма сделки составила 1,6 миллиона евро. Компания Spirits International, которая приобрела права, входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, зарегистрированный в Люксембурге.
Сегодня, 17 июня, в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя. Согласно информации источника, на торги были выставлены восемнадцать брендов алкогольных напитков.
Напомним, осенью 2020 года РФ через суд в Гааге добилась снятия ареста на бренды «Московская» и «Столичная».
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Сегодня, 17 июня, в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя. Согласно информации источника, на торги были выставлены восемнадцать брендов алкогольных напитков.
Напомним, осенью 2020 года РФ через суд в Гааге добилась снятия ареста на бренды «Московская» и «Столичная».
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Екатерина Коршунова