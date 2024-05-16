Утка по-пекински и элитная водка: чем Си Цзиньпин угостил Путина

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Президент России Владимир Путин посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи политики отправились на фуршет, организованный принимающей стороной. Фотографии меню публикуют СМИ.
По информации агентства ТАСС, российскую делегацию во главе с президентом угощали китайскими национальными блюдами. В меню была утка по-пекински, тушеный трепанг, чумиза жареная, пельмени с креветками. В числе напитков была представлена водка Маотай, цена которой варьируется от 26 до 28 тысяч рублей.
Прежде сообщалось, что Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова