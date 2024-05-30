Алкоголь на верандах, УДО для матерей и казаки в ВС РФ: Что ждёт россиян в июне 2024 года

Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах значительно сократилась, отметила президент Х5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. По словам Лобачевой, после того, как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, на полках магазинов в ценовой категории до 500 рублей стали преобладать отечественные вина.