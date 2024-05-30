Алкоголь на верандах, УДО для матерей и казаки в ВС РФ: Что ждёт россиян в июне 2024 года

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В июне 2024 года в силу вступает ряд новых российских законов.
Подробнее о том, что изменится в жизни россиян с июня 2024 года, расскажет редакция «Радио 1».
С 1 июня 2024 года в России разрешат торговлю алкогольными напитками в летних кафе.
Ранее в законе о регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции был закреплён запрет на её продажу на территории сезонных веранд и кафе. С июня текущего года этот запрет будет снят. Теперь на верандах и в летних двориках, которые являются частью стационарного ресторана или кафе, разрешено продавать алкоголь. Обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии.
В документе уточняется, что такое нововведение пока что не коснётся Донецкой и Луганской Народных Республик, а ещё Запорожской и Херсонской областей: там до 2026 года будет действовать переходный период.
С 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, которые регламентируют порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей.
Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, если родители не определили её в судебном порядке. Теперь, если есть решение суда, то в расчёте доходов будут учитываться фактически поступившие денежные средства. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено.
Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться, исходя из той суммы, которая указана в заявлении. Но с 1 июня она должна быть не меньше минимальных финансовых гарантий согласно Семейному кодексу: четверть МРОТа на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на троих детей и более.
С 1 июня табачная отрасль переходит на «цифровой акциз». Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. По ним для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции будут использоваться учётно-контрольные специальные марки. Это средства идентификации с уникальным QR-кодом, который будет наносится на пачку.
Такая система цифрового контроля призвана снизить долю табачного контрафакта. Кроме того, новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.
С 1 июня 2024 года Дальневосточную и Арктическую ипотеку смогут оформить работники образовательной и медицинской сферы без учёта стажа работы. Ранее программой могли воспользоваться специалисты, проработавшие в вышеуказанных областях не менее 5 лет.
Также увеличен до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке жилья на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.
С 1 июня 2024 года Дальневосточная и Арктическая ипотека также будет доступна для граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также для членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без ограничений по возрасту и семейному положению).
С 1 июня ожидается повышение пенсий. Оно коснется только тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Размер доплаты составит сто процентов от фиксированной части пенсии. В 2024 году это — 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности. При этом будет действовать только одно из оснований для повышения.
С 2 июня изменится форма медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь. В документе будет необходимо указывать перенесённые инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинскую группу для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулёз и чесотку.
С 10 июня 2024 года заключённые женщины с детьми в возрасте до четырёх лет смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осуждённой беременной или женщиной, у которой есть ребёнок в возрасте до трёх лет, находящийся в доме ребёнка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Теперь же УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырёх лет.
Этот документ создаст более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствует сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осуждённых женщин, а также снижению числа тех женщин, которые находятся в местах лишения свободы вместе со своими несовершеннолетними детьми.
С 13 июня вступит в силу постановление российского правительства о перечне иностранных санкций, при введении которых компании смогут засекретить некоторую информацию о себе. Поводом для этого могут быть: в Соединённых Штатах Америки — включение Минфином (казначейством) в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, в Евросоюзе — замораживание денег и экономических ресурсов, а также запрет на их предоставление в отношении органов государственной власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц.
С 22 июня 2024 года члены казачьего общества, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооружённых сил, СВР или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв ВС на добровольной основе, заключив соответствующий контракт.
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На летних верандах разрешат продавать алкоголь
С 1 июня 2024 года в России разрешат торговлю алкогольными напитками в летних кафе.
Ранее в законе о регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции был закреплён запрет на её продажу на территории сезонных веранд и кафе. С июня текущего года этот запрет будет снят. Теперь на верандах и в летних двориках, которые являются частью стационарного ресторана или кафе, разрешено продавать алкоголь. Обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии.
В документе уточняется, что такое нововведение пока что не коснётся Донецкой и Луганской Народных Республик, а ещё Запорожской и Херсонской областей: там до 2026 года будет действовать переходный период.
Выплата алиментов
С 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, которые регламентируют порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей.
Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, если родители не определили её в судебном порядке. Теперь, если есть решение суда, то в расчёте доходов будут учитываться фактически поступившие денежные средства. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено.
Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться, исходя из той суммы, которая указана в заявлении. Но с 1 июня она должна быть не меньше минимальных финансовых гарантий согласно Семейному кодексу: четверть МРОТа на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на троих детей и более.
Изменения в маркировке табака
С 1 июня табачная отрасль переходит на «цифровой акциз». Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. По ним для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции будут использоваться учётно-контрольные специальные марки. Это средства идентификации с уникальным QR-кодом, который будет наносится на пачку.
Такая система цифрового контроля призвана снизить долю табачного контрафакта. Кроме того, новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.
Изменятся условия Дальневосточной и Арктической ипотеки
С 1 июня 2024 года Дальневосточную и Арктическую ипотеку смогут оформить работники образовательной и медицинской сферы без учёта стажа работы. Ранее программой могли воспользоваться специалисты, проработавшие в вышеуказанных областях не менее 5 лет.
Также увеличен до 9 миллионов рублей максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке жилья на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.
С 1 июня 2024 года Дальневосточная и Арктическая ипотека также будет доступна для граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также для членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без ограничений по возрасту и семейному положению).
Повышение пенсий
С 1 июня ожидается повышение пенсий. Оно коснется только тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Размер доплаты составит сто процентов от фиксированной части пенсии. В 2024 году это — 8134 рубля 88 копеек. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности. При этом будет действовать только одно из оснований для повышения.
Изменится форма медсправки для детского лагеря
С 2 июня изменится форма медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь. В документе будет необходимо указывать перенесённые инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинскую группу для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулёз и чесотку.
Заключённые матери смогут претендовать на УДО
С 10 июня 2024 года заключённые женщины с детьми в возрасте до четырёх лет смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осуждённой беременной или женщиной, у которой есть ребёнок в возрасте до трёх лет, находящийся в доме ребёнка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Теперь же УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырёх лет.
Этот документ создаст более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствует сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осуждённых женщин, а также снижению числа тех женщин, которые находятся в местах лишения свободы вместе со своими несовершеннолетними детьми.
Подсанкционные компании смогут засекретить сведения о себе
С 13 июня вступит в силу постановление российского правительства о перечне иностранных санкций, при введении которых компании смогут засекретить некоторую информацию о себе. Поводом для этого могут быть: в Соединённых Штатах Америки — включение Минфином (казначейством) в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, в Евросоюзе — замораживание денег и экономических ресурсов, а также запрет на их предоставление в отношении органов государственной власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц.
Казаки смогут вступить в мобилизационный резерв
С 22 июня 2024 года члены казачьего общества, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооружённых сил, СВР или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв ВС на добровольной основе, заключив соответствующий контракт.
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Евгения Парфентьева