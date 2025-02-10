Правительство изменит десятки законов для борьбы с мошенниками

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В ответ на растущую угрозу кибермошенничества, правительство России подготовило обширный пакет поправок к действующим законам. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на официальные источники.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил, что в правительстве был проведен детальный анализ наиболее распространенных схем мошенничества, после чего были разработаны меры, направленные на защиту граждан. Одной из ключевых инициатив является запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации с населением. Список допустимых мессенджеров будет формироваться Роскомнадзором.
Также планируется внедрение обязательной маркировки звонков от организаций, что позволит абонентам легче идентифицировать легитимные обращения. Кроме того, граждане получат право отказаться от спам-рассылок и нежелательных звонков от сотовых операторов.
Представитель Министерства цифрового развития отметил, что комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством находится на стадии проработки и будет представлен на заседании правительства в ближайшее время. Ожидается, что новые правила начнут действовать в 2025-2026 годах, а обсуждение пакета поправок может состояться уже 10 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин дал четкое поручение о разработке эффективных мер по блокировке преступных звонков, исходящих из Украины и других недружественных стран. Этот шаг стал ответом на нарастающие угрозы кибермошенничества и необходимость защиты граждан от мошеннических схем. Важно отметить, что срок исполнения этой инициативы установлен до 1 июля 2025 года.
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Также планируется внедрение обязательной маркировки звонков от организаций, что позволит абонентам легче идентифицировать легитимные обращения. Кроме того, граждане получат право отказаться от спам-рассылок и нежелательных звонков от сотовых операторов.
Представитель Министерства цифрового развития отметил, что комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством находится на стадии проработки и будет представлен на заседании правительства в ближайшее время. Ожидается, что новые правила начнут действовать в 2025-2026 годах, а обсуждение пакета поправок может состояться уже 10 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин дал четкое поручение о разработке эффективных мер по блокировке преступных звонков, исходящих из Украины и других недружественных стран. Этот шаг стал ответом на нарастающие угрозы кибермошенничества и необходимость защиты граждан от мошеннических схем. Важно отметить, что срок исполнения этой инициативы установлен до 1 июля 2025 года.
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Дарья Осипова