Киберэксперт раскрыл опасность бесплатного W-Fi в аэропортах и метро

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Мошенники адаптировали старую схему с кражей данных через поддельные бесплатные Wi-Fi точки в общественных местах, начав красть аккаунты Telegram. Об этом сообщил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин. По его словам, аферисты промышляют в метро, вокзалах и аэропортах, так как в спешке люди теряют бдительность.
«Такая мошенническая схема может быть направлена не только на россиян, но и на прилетающих иностранцев, которые часто находятся в поисках бесплатного Wi-Fi в аэропорту. — поделился специалист в беседе с RT, отметив, что авторизация в сети с помощью аккаунтов в мессенджерах должна насторожить. — Чаще всего авторизация происходит с помощью звонка на номер, получения смс с кодом. Кража ТГ-аккаунтов с помощью поддельных точек Wi-Fi — всего лишь одно из проявлений социальной инженерии, делающее упор на невнимательность».В свою очередь автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов рассказал, как понять, что ваш телефон взломан и к нему получили доступ. В разговоре с «Известиями» киберэксперт пояснил, что признаки наличия вредоносного ПО в телефоне — это повышенный расход батареи и интернет-трафика, так как устройство будет постоянно передавать данные злоумышленникам.
«В настройках Android также следует запретить установку приложений из сторонних источников и устанавливать ПО только из официального магазина. В случае если сталкерское ПО всё же обнаружено, то рекомендуется установить антивирус от проверенного производителя и просканировать им устройство», — рассказал Чернов.Читайте также:
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