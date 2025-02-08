Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершена с помощью ИИ

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Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершаться с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом заявила директор продуктового портфеля компании VisionLabs Татьяна Дешкина. По ее словам, аферисты будут использовать ИИ для поиска потенциальных целей, для общения с сотнями жертв одновременно через чат-боты и для генерации дипфейков.
«Возглавила этот условный топ схема с использованием дипфейков: мошенники начнут массово подделывать изображения, видео и голоса друзей, родственников, коллег, знакомых и известных личностей с целью кражи денег или манипуляции общественным мнением», — пишет «Газета.Ru» после беседы с экспертом.В свою очередь основатель проекта по борьбе мошенническими call-центрами «Пиэра» Арсен Акопян еще раз напомнил о ключевых принципах для защиты от мошенников. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что нельзя доверять звонкам с незнакомых номеров, лучше перезвонить по номеру, который указан на официальном сайте организации. Основное правило — никогда не сообщать по телефону пароли, коды подтверждения и данные о счетах.
«Никогда не сообщайте личную информацию по телефону, особенно если вас просят предоставить пароли, коды подтверждения или данные о счетах», — указал Акопян.Читайте также:
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