Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершена с помощью ИИ

Каждая третья атака мошенников в 2025 году будет совершаться с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом заявила директор продуктового портфеля компании VisionLabs Татьяна Дешкина. По ее словам, аферисты будут использовать ИИ для поиска потенциальных целей, для общения с сотнями жертв одновременно через чат-боты и для генерации дипфейков.