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Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

В России правительством страны учреждена премия имени основателя и неизменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. С 1 сентября нынешнего года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и государственного управления.
Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ в своём официальном телеграм-канале.

Известный российский политик и востоковед, основатель и лидер ЛДПР, кандидат на пост президента страны, руководитель думской фракции своей партии Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

«С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В. В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — указано в сообщении кабинета министров.

Уточняется, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов. Их размер составит 20 тысяч рублей в месяц.

Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты министерства образования и науки Российской Федерации. Для того чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в профильных конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском либо международном конкурсе.

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«У тебя больное сердце, а ты травишь себя»: Маргарита Симоньян рассказала, как спасала впавшего в кому Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян заставляла впавшего в кому Тиграна Кеосаяна бросить курить
19 апреля 2025, 18:24

Маргарита Симоньян (кадр из видео: Telegram @margaritasimonyan)

Муж Маргариты Симоньян уже несколько месяцев находится в коме. Главред RT рассказала, как пыталась уговорить Тиграна Кеосаяна бросить курить ради здоровья.
Журналистка отметила, что знала о проблемах телеведущего с сердцем и пыталась отговорить его от курения, из-за чего они постоянно ссорились. Симоньян призналась, что сама отказалась от вредной привычки, когда узнала, что беременна, но муж так и не справился с зависимостью.

«Он много курит, сейчас старается меньше. Ссоримся из-за этого. Я тоже курила, но тест увидела и бросила в одну секунду. Я не понимаю, почему мужчина так не может. Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого», – отметила журналист в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
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Светлое Христово Воскресенье 20 апреля: традиции и запреты праздника Пасхи, почему яйца красят в красный цвет
19 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/RomoloTavani

Пасха — один из самых значимых христианских праздников, который символизирует Воскресение Иисуса Христа. 20 апреля верующие по всему миру отмечают победу жизни над смертью. Об исторических корнях и богатых традициях праздника читайте в материале «Радио 1».

История Светлого Христово Воскресенья


Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, в соответствии с лунно-солнечным календарём. Исторически празднование Пасхи связано с освобождением еврейского народа из египетского рабства, что описано в Ветхом Завете. Позже, после Воскресения Христа, этот праздник приобрёл новый смысл в христианстве.

В христианской традиции Пасха стала символом победы над смертью и грехом. Согласно Новому Завету, после распятия Иисус Христос воскрес на третий день, и это событие стало основой христианской веры.

В христианской традиции праздник формировался постепенно, начиная с ранних веков. В 325 году на Первом Никейском соборе был принят документ, который определил единую дату празднования Пасхи для всей христианской церкви.

Согласно решению собора, Пасху стали отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния, которое происходит после дня весеннего равноденствия. В Россию Пасха пришла в X веке в связи с принятием православия на Руси.

Традиции Пасхи


Фото: iStock/Anna_Anikina

Традиции празднования Пасхи различаются в разных странах и культурах, но есть общие элементы, которые характерны для большинства христианских традиций.

Подготовка куличей и пасхальных яиц. Куличи — это традиционные пасхальные хлеба, которые пекут верующие. Пасхальные яйца окрашивают в красный цвет, символизирующий кровь Христа и возрождение.

Праздничная служба. В ночь перед Пасхой верующие собираются в храмах на праздничную службу. Это время, когда люди молятся, слушают проповеди и участвуют в таинствах. Пасхальное богослужение проходит в ночь с субботы на воскресенье. В ходе службы облачение священнослужителей меняется с белого на красное, что символизирует переход от смерти к жизни в преддверии Пасхи.

Крестный ход. После службы часто совершается крестный ход вокруг храма.

Семейные обеды. После богослужения семьи собираются за праздничным столом, чтобы разделить радость Пасхи.

Раздача милостыни. Во многих культурах принято в этот день помогать нуждающимся и раздавать милостыню.

Приметы на Пасху


Фото: iStock/tasha_lyubina

  • Если съесть яйцо, окрашенное в красный цвет, это принесёт здоровье и благополучие.
  • Кулич на праздник удался — удастся и предстоящий год.
  • Милостыня, розданная нуждающимся в этот день, символизирует добро, которое вернётся в будущем.
  • В ночь на воскресенье сны, которые приносят радость, могут быть предвестниками счастливых событий в будущем, а сны, вызывающие тревогу, могут служить предупреждением о необходимости быть более осмотрительным в своих действиях.

В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами
В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами

Что нельзя делать в светлый праздник


Заниматься уборкой, стиркой или огородом. Разрешены только рутинные дела, такие как мытьё посуды или уход за питомцами.

Ходить на кладбище или горевать об усопших — для этого есть специальные дни памяти.

Не стоит предаваться унынию или грусти. Лучше сохранять оптимизм и делиться радостью с окружающими.

Пищевые отходы, оставшиеся после пасхального стола, не принято отправлять в мусорное ведро. Их лучше отдать птицам или животным, так как такие продукты считаются священными и требуют особого отношения.

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#служба
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Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме – видео
19 апреля 2025, 14:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне Воскресения Христова. В этом году православные отмечают Пасху 20 апреля, её дата совпадёт для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня, возведённого над пространством, где был распят, погребён и воскрес Иисус Христос.

Традиционно Благодатный огонь как святыню развозят по разным странам. В Россию с 2003 года его доставляет Фонд Андрея Первозванного, делегация которого сегодня уже получила огонь и направляется в аэропорт, чтобы доставить его в Москву. После благодарный огонь развезут по нескольким регионам России, включая приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других московских храмов.

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#традиции
#пасха
#православие
#религия
#россия
#израиль
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Певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга
19 апреля 2025, 12:45

Эдуард Шарлот (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певца Эдуарда Шарлота, ранее осуждённого за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена на сайте Росфинмониторинга.
Решение об исключении из реестра было принято после пересмотра дела исполнителя.

Напомним, что Шарлот публиковал провокационные ролики в соцсетях, где сжёг российский паспорт, разорвал и растоптал георгиевскую ленту в форме буквы Z, в обнажённом виде исполнил пародийную песню на мотив «Дня Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.

После этого певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Также Шарлоту было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырёх лет.

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Волонтёры «Лизы Алерт» назвали категорию чаще всего пропадающих в России людей
«Лиза Алерт»: Чаще всего в России без вести пропадают мужчины от 25 до 45 лет
19 апреля 2025, 12:24

Фото: istockphoto/blinow61

В России чаще всего без вести пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. При этом пик безвозвратных исчезновений приходится на пресловутый «критический возраст» — 40 лет.
Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, после того, как волонтёры движения начали собирать детальную статистику по пропавшим людям, они были изрядно удивлены.

«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Однако оказалось, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и самая частая группа людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины от 25 до 45 лет. Пик исчезновений приходится на 40-летний возраст», — рассказал командир поисковиков.

Он также отметил, что одной из причин, по которой мужчины не возвращаются домой, являются «молодеющие» инсульты и инфаркты. Председатель отряда привёл частый пример, когда человека, почувствовавшего себя плохо на работе, отправляют домой вместо того, чтобы вызвать ему врача.

«А для того, чтобы родные снова могли увидеть дома мужа или отца, ему достаточно было бы просто вовремя получить элементарную медицинскую помощь», — заключил Сергеев.

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