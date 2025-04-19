Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского

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В России правительством страны учреждена премия имени основателя и неизменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. С 1 сентября нынешнего года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и государственного управления.
Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ в своём официальном телеграм-канале.
Известный российский политик и востоковед, основатель и лидер ЛДПР, кандидат на пост президента страны, руководитель думской фракции своей партии Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
Уточняется, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов. Их размер составит 20 тысяч рублей в месяц.
Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты министерства образования и науки Российской Федерации. Для того чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в профильных конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском либо международном конкурсе.
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Известный российский политик и востоковед, основатель и лидер ЛДПР, кандидат на пост президента страны, руководитель думской фракции своей партии Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
«С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В. В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — указано в сообщении кабинета министров.
Уточняется, что ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов. Их размер составит 20 тысяч рублей в месяц.
Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты министерства образования и науки Российской Федерации. Для того чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в профильных конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском либо международном конкурсе.
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Александр Бойцов