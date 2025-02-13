Жириновский предвидел встречу Путина и Трампа

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Перечислять сбывшиеся пророчества Владимира Жириновского стало уже привычным делом и даже немного дурным тоном, однако его прозорливость продолжает удивлять. Например, политик предсказал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, возможность которой сейчас широко обсуждается.
Такие переговоры между между лидерами двух ведущих мировых держав основатель и глава ЛДПР спрогнозировал во время своего выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом рассказали журналисты издания aif.ru. Жириновский тогда говорил, что Трамп сможет положить конец трем конфликтам и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Отношения России и США будут нормальными, предрекал лидер думской фракции.
Кроме того, политик говорил о том, что в Североатлантический альянс войдут пять оставшихся районов Украины.
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«Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, чтобы вся Новороссия, Крым и Донбасс были под российским флагом», — заявлял тогда Жириновский.
Кроме того, политик говорил о том, что в Североатлантический альянс войдут пять оставшихся районов Украины.
«И мы отделяем ее. Она [часть Украины] в НАТО входит, в Евросоюз... Пусть идут, куда хотят», — говорил Жириновский.
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Александр Бойцов