«Ждите»: в аккаунте Жириновского в соцсети Х появилось странное сообщение

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В аккаунте бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского внезапно появилось странное сообщение о том, что скоро произойдет какое-то важное событие.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — такое сообщение появилось в аккаунте Жириновского в соцсети Х.
Напомним, Владимир Вольфович скончался в апреле 2022 года. Ему было 75 лет.
Последнее сообщение в его аккаунте в соцсети Х было опубликовано летом 2023 года. Тогда в ЛДПР пояснили, что его взломали.
В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире.
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Элина Позднякова