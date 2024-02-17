Правительство РФ упростило процесс репатриации соотечественников

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Российское правительство упростило условия участия репатриантов в государственной программе добровольного переселения соотечественников на родину. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Педседатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается процедура присоединения к госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ для соотечественников, проживающих в других странах.
Отмечается, что соотечественникам из рядов репатриантов теперь не нужно подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
Постановление было принято для реализации указа президента, которым в рамках госпрограммы с 1 января текущего года был введён институт репатриации.
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Отмечается, что соотечественникам из рядов репатриантов теперь не нужно подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
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Анастасия Чинкова