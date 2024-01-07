Концерты покинувших Россию звёзд перестали пользоваться популярностью за границей

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Покинувшие Россию артисты теряют заработок, поскольку билеты на их концерты за границей перестали покупать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Так, издание приводит в пример группу «Сплин», у которой в этом году запланировано проведение всего двух концертов. Помимо того, что выступлений и так мало, в настоящий момент на имеющиеся выкуплены только самые дешёвые билеты.
Ещё одна ситуация случилась с Земфирой* в декабре 2023 года. На её концерт в Дубае оказались нераспроданными 70%, в связи с чем выступление пришлось отменить. Отмечается, что концерт изначально был рассчитан на богатую публику, поскольку стоимость билетов начиналась от 120 тысяч рублей.
Хуже обстоят дела у российских певиц украинского происхождения Веры Брежневой и Светланы Лободы. Они остались без работы, поскольку их не приглашают на корпоративы, а билеты на крупные концерты не распродаются.
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*признана Минюстом РФ иностранным агентом
Ещё одна ситуация случилась с Земфирой* в декабре 2023 года. На её концерт в Дубае оказались нераспроданными 70%, в связи с чем выступление пришлось отменить. Отмечается, что концерт изначально был рассчитан на богатую публику, поскольку стоимость билетов начиналась от 120 тысяч рублей.
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После скандала с «Россией 1» телеведущая Лера Кудрявцева покинула страну
*признана Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова