Правительство увеличит выплаты переехавшим в новые регионы России медикам

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Премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания правительства заявил, что единовременные выплаты для медиков, которые переехали в новые российские регионы, вырастут в два раза.
Уточняется, что выплаты врачам увеличатся до двух миллионов рублей, а фельдшеры, медсестры и иные специалисты среднего медицинского звена будут получать до миллиона рублей. По словам Мишустина, на эти цели из федерального бюджета выделят более миллиарда рублей, из которых больше 350 млн на текущий год.
Мишустин также подписал соответствующее постановление.
Ранее глава российского государства заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах.
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Мишустин также подписал соответствующее постановление.
Ранее глава российского государства заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах.
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Екатерина Коршунова