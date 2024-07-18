Правительство увеличит выплаты переехавшим в новые регионы России медикам

27-летняя Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в сериале «Эйфория», шокировала фанатов своим резким похудением. Она была звездой бодипозитива и, по словам поклонников, помогала полюбить себя, а на последних опубликованных фотографиях актриса показала свою тонкую талию. Люди подозревают ее в использовании препарата для похудения Оземпик.