Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле

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Двухлетнюю девочку, в горле которой застряла проволока, спасли врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Девочку привела на осмотр её мать, женщина рассказала, что малышка подавилась во время завтрака и уже около недели чувствует боль и дискомфорт в горле. Врачи провели исследование с помощью фиброскопа и увидели, что в горле у ребёнка застряла проволока длиной более двух сантиметров.
Он добавил, что если бы проволока дольше оставалась в горле, это могло привести к гнойным осложнениям.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её уже выписали.
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«Мы удалили проволоку при помощи микрохирургической и эндоскопической техники. Девочка была под седацией и, благодаря максимально нетравмативному способу хирургического вмешательства, у ребёнка не осталось никаких внешних разрезов на теле», — рассказал глава отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.
Он добавил, что если бы проволока дольше оставалась в горле, это могло привести к гнойным осложнениям.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её уже выписали.
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Лев Каштанов