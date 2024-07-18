Названа лучшая бригада подмосковной скорой помощи по итогам второго квартала

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обзвон пациентов для оценки работы скорой проводит голосовой помощник Светлана. Робот связывается с пациентами, к которым накануне приезжала бригада, и просит оценить их работу по пятибалльной шкале.
На этот раз лучшей стала бригада Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи: врач Эдуард Чернышов, фельдшер Евгения Колкина, медбрат Михаил Маклецов и водитель Алексей Плещёв.
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На этот раз лучшей стала бригада Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи: врач Эдуард Чернышов, фельдшер Евгения Колкина, медбрат Михаил Маклецов и водитель Алексей Плещёв.
«На плечах скорой помощи лежит колоссальная нагрузка, и важно поддерживать наших медицинских работников. Для этого каждый квартал пациенты определяют лучшую бригаду региона. Все победившие в голосовании получают денежную премию», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Он добавил, что за второй квартал робот Светлана собрал более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года – свыше 500 тысяч.
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Лора Луганская