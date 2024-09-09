В Московской области планируется строительсво ЖК «Легенда Марусино»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Люберцы построят ЖК «Легенда Марусино», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент») на строительство жилого комплекса комфорт-класса.
Дом будет состоять из двух корпусов, соединённых общей стилобатной частью, в которой разместятся коммерческие и торговые помещения, а на нижнем этаже будет подземный паркинг на более чем 150 машино-мест, девять из которых оснащены зарядными станциями для электромобилей.
В новых корпусах предусмотрено 347 квартир различных форматов — от студий до трёхкомнатных евро-квартир.Жилой комплекс «Легенда Марусино» будет состоять из двух жилых корпусов, благоустроенных дворовых территорий, новых проездов для автотранспорта, детских и спортивных площадок во дворах и велосипедной дорожки по периметру.
Также в комплексе будут расположены физкультурно-оздоровительный комплекс, почтовое отделение и полицейский участок.Девелоперы ФСК, Гранель, Самолёт, Пик, Сити21, Брусника и другие компании в Московской области строят необходимую инфраструктуру вместе с жилыми домами в рамках комплексного развития территорий.
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Дайана Хусинова