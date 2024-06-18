«Правовая яма»: Зоозащитница раскрыла, как умалчиваются проблемы насилия над животными

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В последнее время участились случаи насилия над животными. Например, пару дней назад в Псковской области мужчина жестоко избил cвою собаку, после чего выкинул ее в мусорный бак. Все это снимал его пособник на видео. Собаку спасла местная девочка. Известно также, что в Дагестане возбудили уголовное дело о жестоком обращении с собаками после расстрела бездомышей в Кизилюрте.
Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди несут ответственность за проделанное по статье 245 уголовного кодекса РФ, однако ситуация не совсем однозначная.
Директор Фонда Защиты животных отметила, что человек-заявитель, заметивший насилие, должен быть максимально мотивированным, потому что нужно пойти в полицию, выявить личность преступника, предоставить доказательства, что занимает не малое количество времени и сил.
По словам специалиста, реакцию органов правопорядка чаще вызывают резонансные ролики в социальных сетях.
Екатерина Дмитриева сказала, что тема насилия над домашними животными не такая линейная, как кажется, потому что здесь имеет место быть понятие «спесишизм».
Также, по мнению защитницы животных, проблема кроется в том, что нет службы зооопеки и принудительного изъятия животного.
Собеседница отметила, что в нашей стране правовая яма в отношении покалеченных животных.
По словам эксперта, деньги на лечение пострадавших животных никто не выделяет, только сами люди могут покрыть счета, сделать сборы средств или оплатить самостоятельно.
Екатерина Дмитриева уверена, что решением проблемы насилия над животными станет просвещение общества.
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«Ответственность у нас как будто бы есть, есть 245 статья уголовного кодекса. Это преступление от 3 до 5 лет средней тяжести, но каким образом можно узнать, что над животным издеваются? На улице это хотя бы можно увидеть и отреагировать, а что происходит за закрытыми дверями в домах, никто не знает. У нас домашнее насилие и среди людей происходит — ничем не отличается. Статья есть, но каким образом про это узнать — непонятно» — сообщила эксперт.
Директор Фонда Защиты животных отметила, что человек-заявитель, заметивший насилие, должен быть максимально мотивированным, потому что нужно пойти в полицию, выявить личность преступника, предоставить доказательства, что занимает не малое количество времени и сил.
По словам специалиста, реакцию органов правопорядка чаще вызывают резонансные ролики в социальных сетях.
«В соцсетях, когда выкладывают ролики, есть положительная динамика в реагировании со стороны правопорядка. Начинается общественный резонанс, формируется общественное несогласие. Но законодательство, как правило, всегда немного отстает», — сказала собеседница.
Екатерина Дмитриева сказала, что тема насилия над домашними животными не такая линейная, как кажется, потому что здесь имеет место быть понятие «спесишизм».
«Мы как общество пока не готовы. Эта тема на самом деле не такая линейная, потому что люди, которые будут переживать за собачку, пойдут вечером и купят себе пельмени с мясом. Это же абсурд. Есть такой термин «спесишизм» — это когда нам жалко котенка, но не жалко теленка. Это явление широко в мире обсуждается. Это ситуация не очень честная: люди, которые будут стоять около полиции, пытаться возбудить дело насчет собаки или кота, потом пойдут в ближайшее кафе и купят круассан с беконом. Ситуация этически не выверена, поэтому позиция этих людей не кристальная. Тут корень проблемы», — объяснила специалист.
Также, по мнению защитницы животных, проблема кроется в том, что нет службы зооопеки и принудительного изъятия животного.
«У нас нет принудительного изъятия животного, службы зооопеки у нас не существует. Животное — это имущество, и человека скажет: «Ну да, я порезал свой чемодан, отдайте мне его обратно». В гражданском кодексе по суду можно изъять животное при ненадлежащем обращении, но суд — дело небыстрое», — сказала специалист.
Собеседница отметила, что в нашей стране правовая яма в отношении покалеченных животных.
«Никто не будет заниматься лечением животных, у нас правовая яма в этом вопросе. Ну, например, неравнодушный человек заявил, приехала полиция, животное изъять нельзя, обязать человека идти в клинику делать рентген или операцию, они не могут — не работает система. Я не понимаю, как она должна работать в идеальном мире. Чтобы какая-то зоопека изымала животных — это из области фантастики, при нашей жизни она вряд ли будет», — поделилась защитница животных.
По словам эксперта, деньги на лечение пострадавших животных никто не выделяет, только сами люди могут покрыть счета, сделать сборы средств или оплатить самостоятельно.
Екатерина Дмитриева уверена, что решением проблемы насилия над животными станет просвещение общества.
«Нужно начинать с общества, социальная реклама. Сначала просвещаем, потом формируем устойчивое мнение, дальше общество формирует запрос, и законодательно принимается решение», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева