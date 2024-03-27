«Животные не останутся одни»: зоолог Рубцова о помощи питомцам жертв теракта в «Крокусе»

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Волонтеры «ЗооДруга» готовы позаботиться о домашних питомцах, хозяева которых пострадали или погибли в теракте в «Крокус Сити Холле».
Уточняется, что пока люди находятся в больницах, волонтёры «Зоодруга» организуют передержки и выгул, обеспечат кормами и окажут любую помощь, связанную с уходом за животными. Юлия Рубцова директор альянса защитников животных региона Московской области в эфире «Радио 1» рассказала о проекте «Зоодруг» и как туда обратиться за помощью.
В пресс-службе уточнили, что ранее были направлены официальные письма в профильные органы, работающие с пострадавшими, чтобы все знали о такой возможности.
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«О «Зоодруге» можно узнать в интернете, ссылки, номера, обращайтесь, везде ответим и поможем. Если животному нужна временная передержка, то она будет оказана. Ну, а если животному будет необходимо искать другого хозяина, то волонтеры приложат все усилия, чтобы питомец нашел новый любящий дом. Мы окажем любую помощь в поиске корма, передержки или медикаментов. Мы только рады помогать людям, у нас есть ресурсы и структуры для того, чтобы предоставить жертвам теракта всю необходимую помощь», — отметила Юлия.
«Наш альянс давно с этим вопросом работает. Некоторые участники СВО, после мобилизации обращались к нам, так как у многих дома оставались животные. Повседневно происходят инциденты с животными, мы все случаи рассматриваем и пытаемся решить. Пострадавшие от теракта к нам еще не обращались, это наверно хорошо, что минимум животных остались без помощи», — добавила директор альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова.Если вам, или вы знаете того, кому необходимо помочь с домашними животными, обращайтесь в оргкомитет или по телефону: + 7 (495) 780-52-52.
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Дана Игумнова