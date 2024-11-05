Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября: чудеса излечения, история, молитва

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Приближается праздник иконы «Всех скорбящих радость». Изображение Богоматери творит чудеса и поэтому столько православных обращаются к ней и почитают.
Когда праздник иконы «Всех скорбящих радость»Каждый год праздник иконы «Всех скорбящих радость» отмечается 6 ноября. Он посвящен одному из наиболее почитаемых чудотворных образов Богородицы. В нынешнем 2024 году торжество пройдёт в среду.
Икона «Всех скорбящих радость». Благодатная заступницаИздавна образ Богоматери соотносится со словами молитвы, которая обращена к ней.
«Помощница обидимых, не надеющихся надеяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление», — так именуется образ, который воплощён на иконе «Всех скорбящих Радость».
Божия Матерь окружена бедствующими людьми — они раздеты, больны и голодны. На иконе также изображены ангелы, которые от Её имени совершают благодеяния. Богоматерь же написана на иконе в полный рост. Она одета в царские наряды, а на голове у неё располагается венок. Над Заступницей на облаке написан Иисус Христос. Правой рукой он благословляет, а в левой держит Евангелие.
Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид
История иконы «Всех скорбящих радость»В 1688 году произошло первое чудо от иконы. После молебна (коллективной молитвы) подле иконы в храме Преображения на Ордынке тяжелобольная Евфимия излечилась — она была сестрой московского Патриарха Иоакима.
«Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление», — ответила Богородица Евфимии, которая взмолилась к Ней.Сложно определить кто и когда в первый раз написал икону «Всех скорбящих радость», но в Киево-Печерской лавре раньше был образ с таким названием и подобные по иконографии образы встречались в разных церквях до чудесного излечения Евфимии.
Точно известен автор популярного московского образа «Всех скорбящих радость». Мастер Оружейной палаты и придворный живописец Иван Безмин написал икону в 1683 году.
Молитва иконе Божией Матери «Всех скорбящих радость»
О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, вы́шшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в ско́рби су́щим: ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея хода́таица, и Я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́: никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас, ны́не в день ско́рби пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и печа́ли в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же ны сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емыя ра́дости в Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Фото: сайт Московского Патриархата)
Акафист иконе Божией Матери «Всех скорбящих радость»Акафист представляет собой хвалебно-благодарственное пение, которое посвящается Богородице. Он состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Примечательно, что тринадцатый кондак читается трижды, а после первый икос и первый кондак.
«Взбра́нней Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от ве́чныя сме́рти благода́тию от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего и Твои́м ма́терним пред Ним хода́тайством, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́: я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед и ско́рбных обстоя́ний свободи́, зову́щих: ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, всех скорбя́щих Ра́досте», —первый кондак.
Почему икона так называетсяНазвание иконы «Всех скорбящих Радость» заимствовано из богородичного песнопения «Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице». Люди обращаются к Богоматери во время бедствий, сложностей, они ждут от неё помощи, милости и чуда.
Официально образ стали называть по строке стихира после написания московского образа «Всех скорбящих Радость» в 1683 году.
Где находятся мощи иконыУвидеть чудотворное изображение Заступницы можно в Москве в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке. Ещё на территории храма есть несколько точных копий знаменитой иконы.
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