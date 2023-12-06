Предприниматель Котровский объяснил отсутствие падения цен на жильё

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Предприниматель, эксперт по недвижимости Дмитрий Котровский заявил, что одной из причин, почему застройщики не снижают цены на недвижимость при больших количествах нераспроданного жилья, являются банки.
«Грубо говоря, если 71 млн кв. м и разделить на площадь средней квартиры, то получится, что сейчас где-то 2 млн человек надеются, что застройщики будут снижать цену квадратного метра, потому что они не могут реализовать их. К сожалению, с учётом перехода 100% строителей на проектное финансирование и работу по 214-ФЗ, банки не дадут специализированным застройщикам демпинговать», — отметил в беседе с RuNews24.ru Котровский.
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