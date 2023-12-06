Эксперт по недвижимости Саввина рассказала о лучшем этаже для проживания

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Этаж, на котором расположена квартира, для многих покупателей может стать фактором при покупке нового жилья.
Об этом говорит директор по продажам экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Наталья Саввина, пишет «Лента.ру».
К примеру, если в квартире будут жить маленькие дети, люди с ограниченными возможностями или пенсионеры, то первые этажи для них более удобные и комфортные.
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К примеру, если в квартире будут жить маленькие дети, люди с ограниченными возможностями или пенсионеры, то первые этажи для них более удобные и комфортные.
«Нет зависимости от исправности лифта, легко наблюдать за ребенком из окна, экономия на услугах грузчиков, больше возможностей для эвакуации при чп и прочее», —назвала преимущества первого этажа Наталья Саввина.При этом чем ниже квартира, тем выше вероятность образования сырости, запахов из подвала или с улицы. Также на первых этажах выше уровень шума. Иногда покупателей настораживает наибольшая доступность квартиры для воров, которые способны забраться через окно.
«Учитывая все эти факторы, квартиры на первом этаже, как правило, стоят дешевле, что для многих будет большим плюсом»,-говорит Наталья Саввина.А вот жильё на «средних» этажах (с 4 по 10) исключают многие недостатки первого этажа.
«Чем выше квартира, тем меньше шансов, что в неё будут заглядывать прохожие, а значит, завешивать окна плотными шторами нет необходимости. Также для жильцов «золотой середины» проще организовать доступ к квартире для скорой или служб доставки, даже в случае неисправности лифта», — говорит Наталья Саввина.А выбирая последние этажи, нужно помнить, что крыша дома может дать течь. Но есть и положительные стороны жизни на таких этажах: жителям открывается прекрасный вид, особенно если речь идет о современной новостройке выше 30 этажей.
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Мария Фирсова