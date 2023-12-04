Риэлтор Никитина заявила о приросте ипотек ИЖС

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Руководитель агентства недвижимости, вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина заявила, что сейчас на рынке наблюдается значительный прирост индивидуальных ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
«Сейчас наблюдается серьёзный прирост ипотек на индивидуальное жилищное строительство, как под строительство дома, так и под готовое жильё. Этот тренд начался ещё в период пандемии, когда люди ощутили необходимость в своем кусочке земли. Около 17% выдачи ипотек сейчас приходится на ИЖС, до этого мы говорили о 4%», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Никитина.
Она отметила, что сейчас этот рынок переживает особый бум.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья
В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд
Стоимость вторичного жилья в России обновила исторический максимум
Мелисса Тимофеева