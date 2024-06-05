Председатель комитета Госдумы Пахомов провел встречу с представителями администрации

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сегрей Пахомов обсудили в администрации Пушкино итоги рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках рабочего выезда Сергей Пахомов проверил ход расширения центральной улицы — Московского проспекта за счёт дополнительных полос для поворота на улицу Некрасова.
По итогам совместной работы представитель Госдумы отметил продуктивность командной работы. Также все пожелания полученные от жителей он передал в соответствующие структурные подразделения администрации.
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«Не стал делать акцент и на Правдинском переезде. Решение найдено, мы сейчас находимся в стадии проектирования путепровода на месте ж/д переезда, т.е эстакады. Работа не быстрая, в марте должны выйти с прокатом из экспертизы и будем пробовать войти в госпрограмму», — подчеркнул Сергей Пахомов.
По итогам совместной работы представитель Госдумы отметил продуктивность командной работы. Также все пожелания полученные от жителей он передал в соответствующие структурные подразделения администрации.
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Мира Полтева