В Пушкино продолжается капитальный ремонт фасадов жилых зданий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В рамках капремонта идёт ремонт крыши и фасада одного из многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день рабочие завершили больше половины работ по замене крыши.
В общей сложности в округе ремонтные работы пройдут в 196 домах. Также в 17 МКД проведут замену 23 лифтов, а системы газоснабжения в 27 домах.
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«Мы нередко видим, когда в программах капремонта ремонт крыш следует после фасадных работ и замены внутридомовых коммуникаций. Хотя, по логике, с крыши надо бы начинать. На фасаде пока не так активно, но здесь важная последовательность работ», — подчеркнул Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
В общей сложности в округе ремонтные работы пройдут в 196 домах. Также в 17 МКД проведут замену 23 лифтов, а системы газоснабжения в 27 домах.
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Мира Полтева