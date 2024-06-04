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В Пушкинском округе переселенцы получили первые ключи от квартир в новостройках

04 июня 2024, 09:59
Фото: istockphoto / Inna Dodor

Фото: istockphoto / Inna Dodor

В Красноармейске готовы к сдаче первые квартиры для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Первые квартиры с отделкой в новостройке передают для переселенцев из аварийного жилья.

«На данный момент уже готово порядка 30 квартир с ремонтом «под ключ» для передачи в муниципальную собственность округа. Квартиры в новом доме на улице Краснофлотской предназначены для расселения жителей из аварийных домов Красноармейска», — поделились в пресс-службе администрации.



Ключи от комфортного жилья получат около 600 жителей городского округа.

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#пушкинский округ
В подмосковных дворах отремонтировали более 340 тыс. квадратных метров асфальта
04 июня 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 340 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах и внутриквартальных проездах в Московской области в рамках планового ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сейчас во дворах Подмосковья отремонтировали свыше 340 тысяч метров асфальта, ликвидировали 1850 ям. В план по ремонту были включены адреса с изношенным покрытием, где требовался ремонт», — сказал глава областного Минчистоты Владислав Мурашов.
Он отметил, что подрядчики показывают хороший темп работы в 23 подмосковных округах, включая Павлово-Посадский, Наро-Фоминский, Можайский и Реутов. Все этапы ремонта контролируют сотрудники министерства через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Всего в Московской области планируется обновить асфальт во дворах и внутриквартальных проездах в 33 округах, общая площадь работ составляет более 575 тысяч квадратных метров.

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#московская область
#подмосковье
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Гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм
Гроб с телом полярника и депутата Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
04 июня 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Гроб с телом выдающегося полярника и депутата Государственной думы Артура Чилингарова был доставлен в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве (ул. Волхонка, 15).
Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

Вечером 1 июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат скончался в возрасте 84 лет. Спикер нижней палаты парламента отметил, что Чилингаров избирался в Государственную думу РФ в течение семи созывов. Кроме того, он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

По данным Государственной думы, после церемонии прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище в 12:00.

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В лесах Подмосковья к концу недели ожидается высокий уровень пожарной опасности
04 июня 2024, 09:43

Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva

На территории гослесфонда Московской области ожидается третий и четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня в регионе сохраняется II класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах малый уровень.

«5 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. 6 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах ожидается III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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#лес
#подмосковье
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
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Загруженность подмосковных дорог утром 4 июня составила пять баллов
04 июня 2024, 09:39

Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 4 июня, оценивается в пять баллов, сложности с проездом отмечаются на трёх федеральных трассах и восьми шоссе при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения фиксируются на участках трасс М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Носовихинское, Ленинградское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили водителям о необходимости сохранять внимание за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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Сбежавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке
Mash: муж Блиновской вернулся в военчасть после подачи заявления о банкротстве
04 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся в воинскую часть сразу после того, как его жена подала заявление о банкротстве. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По словам сослуживцев Блиновского, мужчина все это время был в Москве и решал вопросы имущественного характера. Сам Алексей уточнил, что причиной отъезда стали срочные дела.

Ранее сообщалось, что актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России
Softline: Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России
04 июня 2024, 08:41

Фото: iStock/jewhyte

Корпорация Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину организаций из РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Softline Андрей Благоразумов.
Уточняется, что российским компаниям стали недоступны сервисы Visio Online, Project Online и Power BI. Примечательно, что блокировка данных облачных продуктов Microsoft стартовала в середине прошлого месяца, хотя корпорация США планировала сделать это еще в марте.

По словам Благоразумова, такие ограничения со стороны Microsoft способствуют продажам отечественных продуктов на российском IT-рынке.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий заявил, что корпорация Microsoft открыла обновления своих продуктов для россиян ради дохода.

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«Цена их демократии — детские жизни»: Сенатор о расследовании NYT о херсонских детях
Сенатор Кастюкевич прокомментировал расследование NYT о херсонских детях
04 июня 2024, 06:53

Фото: istock /Sankova Svetlana

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич прокомментировал расследование американского издания New York Times о якобы похищении херсонских детей. По мнению сенатора, материал в газете перевернул наизнанку западную пропаганду, демонстрируя истинную «цену их демократии». Об этом пишет РИА Новости.
До этого NYT опубликовала расследование о жизни 46 детей, которых вывезли из Херсонского дома ребёнка, обвинив РФ в их похищении.

«Прочитал «расследование» журналистов New York Times. Сами того не ожидая, они вывернули наизнанку всю прогнившую западную — американскую пропаганду, показывая истинную «цену их демократии». Цена тому – детские жизни», — заявил Кастюкевич.
Когда ВСУ покидали Херсон, по словам сенатора, никто не думал о детях, оставшихся в Херсонском доме ребенка. Несовершеннолетних, согласно сведениям силовых ведомств, готовили для передачи в Восточную и Западную Европу «в качестве доноров».

Ранее стало известно, что украинские войска отработали методику провокации в Херсоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме после ситуации с Бузовой озаботились внешним видом артистов
В ГД после скандала с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде
04 июня 2024, 04:51

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений. Об этом пишет ТАСС.
Как считает депутат, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».

В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе. Певица подверглась волне критики за внешний вид — Бузова была одета в кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сочла образ артистки провокацией.

По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.
«Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — заключила депутат.
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#кпрф
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Замминистра обороны РФ Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество
Адвокат Исецкий: Иванову после суда могут вернуть арестованное имущество
04 июня 2024, 04:11

Фото: РИА Новости

Имущество, арестованное у заместителя министра обороны России Тимура Иванова, могут вернуть ему после вынесения приговора суда. Об этом заявил адвокат Эдуард Исецкий в разговоре с ТАСС.
Исецкий заявил, что снять арест с имущества обвиняемого могут при вынесении приговора и после вступления его в законную силу или же после доказательства отсутствия сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Юрист отметил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц, в частности, жены, родственников или знакомых фигуранта дела. При аресте имущества третьих лиц суд должен продлевать его каждые 3 месяца.

Он также напомнил, что пока имущество находится под арестом, обвиняемый не может его продать или подарить.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 23 апреля. Защита просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. В настоящее время экс-замминистра находится в СИЗО «Лефортово». Там он будет находится до 23 июня по решению суда.

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