В Пушкинском округе переселенцы получили первые ключи от квартир в новостройках

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В Красноармейске готовы к сдаче первые квартиры для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Первые квартиры с отделкой в новостройке передают для переселенцев из аварийного жилья.
Ключи от комфортного жилья получат около 600 жителей городского округа.
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«На данный момент уже готово порядка 30 квартир с ремонтом «под ключ» для передачи в муниципальную собственность округа. Квартиры в новом доме на улице Краснофлотской предназначены для расселения жителей из аварийных домов Красноармейска», — поделились в пресс-службе администрации.
Ключи от комфортного жилья получат около 600 жителей городского округа.
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Мира Полтева