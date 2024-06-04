В Пушкинском округе переселенцы получили первые ключи от квартир в новостройках

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 4 июня, оценивается в пять баллов, сложности с проездом отмечаются на трёх федеральных трассах и восьми шоссе при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.