«Диалог с мертвыми»: Фольклорист рассказал про традиции Рождества

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7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. Однако, согласно преданию, гуляния начинаются в ночь с 6 на 7.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал про таинство Рождества.
По его словам, в ночь на Рождество люди поют песни-колядки и гадают, что позволяет как бы создавать диалог с ушедшими предками.
Он добавил, что рождественские традиции сохранились в некоторых регионах России — особенно в деревнях, где люди наряжаются в различные костюмы и в ночь с 6 на 7 января гуляют по улицам.
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«Святки и Рождество — это особый праздник, когда приоткрываются границы этого мира и какого-то иного, где человек может получить какое-то предсказание на будущее», — объяснил эксперт.
По его словам, в ночь на Рождество люди поют песни-колядки и гадают, что позволяет как бы создавать диалог с ушедшими предками.
«Люди идут с кутьей, поют колядку, а хозяева дома должны одарить колядующих каким-то подарком: конфетами, деньгами и так далее», — сообщил фольклорист.
Он добавил, что рождественские традиции сохранились в некоторых регионах России — особенно в деревнях, где люди наряжаются в различные костюмы и в ночь с 6 на 7 января гуляют по улицам.
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Анастасия Бондарева