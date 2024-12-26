ЦППК назначит более 200 дополнительных поездов в дни новогодних праздников

Фото: пресс-служба ЦППК
Свыше 200 дополнительных поездов, включая экспрессы, выведет на маршруты Центральная пригородная пассажирская компания в период с 27 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба ЦППК.
«В указанный период назначено 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь на 1 января и на 7 января назначены дополнительные поезда на московских центральных диаметрах, время работы МЦД продлят до 03:00. В дни новогодних каникул будут назначены также дополнительные экспрессы, курсирующие между Москвой и Владимиром, Москвой и Тулой и на ряде других направлений», — говорится в сообщении.Отмечается, также, что все поезда в столичном регионе в субботу, 28 декабря, будут следовать по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, в среду, 8 января, по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию понедельника.
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Лев Каштанов