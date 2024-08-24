Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео

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Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Об этом информирует Sky News.
На опубликованном в сети ролике лидер Ботсваны сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями. В это время политик ожидает, когда ему передадут алмаз.
Когда женщина кладет драгоценность в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, выражает удивление, будучи впечатленным весом алмаза в почти половину килограмма. После чего, широко раскрывает глаза, осматривает алмаз и вскрикивает: «Что?!».
Президент Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.
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Когда женщина кладет драгоценность в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, выражает удивление, будучи впечатленным весом алмаза в почти половину килограмма. После чего, широко раскрывает глаза, осматривает алмаз и вскрикивает: «Что?!».
Президент Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.
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Екатерина Коршунова