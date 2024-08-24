Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео

В Русской Православной Церкви 24 августа чтят двенадцать святых. В их числе есть преподобномученики Феодор и Василий Пещерские. Это русские святые, которые были в числе первых насельников Свято-Успенской Киево-Печёрской Лавры. Можно выделить мученика архидиакона Евпла, который проповедовал язычникам о Христе. Его схватили, пытали и казнили, но многие из язычников уверовали во Христа.