Эксперт Осаволюк рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

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Семьи с двумя и более детьми и доходом менее полутора прожиточных минимумов смогут через полтора года получать новую налоговую выплату. Об этом РИА Новости сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.
Ожидается, что с 2026 года ее выплатят 4 миллионам семей, на что потребуется более ста млрд рублей. Осаволюк отметила, что ежегодную налоговую выплату смогут получить работающие родители, которые живут в семьях с двумя или более детьми.
Заявление необходимо подать в период с 1 июня по 1 октября того года, который идет за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Примечательно, что сначала нужно подать документы на вычет по этой выплате, а потом на иные вычеты (социальные, имущественные, либо профессиональные).
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