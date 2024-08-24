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Эксперт Осаволюк рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

Эксперт Осаволюк: с 2026 года некоторые семьи получат новую налоговую выплату
24 августа 2024, 08:03
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Семьи с двумя и более детьми и доходом менее полутора прожиточных минимумов смогут через полтора года получать новую налоговую выплату. Об этом РИА Новости сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.


Ожидается, что с 2026 года ее выплатят 4 миллионам семей, на что потребуется более ста млрд рублей. Осаволюк отметила, что ежегодную налоговую выплату смогут получить работающие родители, которые живут в семьях с двумя или более детьми.

Заявление необходимо подать в период с 1 июня по 1 октября того года, который идет за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Примечательно, что сначала нужно подать документы на вычет по этой выплате, а потом на иные вычеты (социальные, имущественные, либо профессиональные).

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Трейлер обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту арестовали
24 августа 2024, 05:48

Фото: iStock/YakobchukOlena

Арестовано имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов и данных, полученных из открытых источников.
Отмечается, что подразумевается земельный участок площадью в 1,5 тысячи квадратных метров земли и два нежилых зданий. Также был арестован прицеп, произведенный в 2022 году. Это означает, что продажа или торговля другими видами имущества запрещена.

Ранее суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра в Ульяновске стоимостью 1,8 миллиона рублей, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Напомним, первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона и обрушились два автомобильных пролета.

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#крымский мост
#теракт
#взрыв
#имущество
#арест
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Пять станций метро временно закрыли в Москве
Пять станций временно закрыли в московском метрополитене
24 августа 2024, 02:39

Фото: istock / hank5

В Москве временно закрыли пять станций Сокольнической линии метро до 28 августа, сообщается в пресс-службе столичного Депотранса.
Уточняется, что на участке «Саларьево-Новомосковская» ведутся подготовительные работы к открытию новой станции «Потапово». Для удобства пассажиров на закрытом участке метро будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Движение поездов возобновится 29 августа в 17:30.

В начале августа мэрия Москвы временно закрыла станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и запретила пассажирам входить и выходить со станции. Такое решение было принято по требованию полиции. Ограничения действовали около 20 минут. Причина закрытия станции не разглашается.

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#метро
#москва
#поезда
#станции
#автобусы
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Депутаты предложили депортировать из России всех мигрантов с судимостью
Депутат Авксентьева предложила депортировать из России мигрантов с судимостью
24 августа 2024, 00:09

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

На следующей неделе депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», – отметила парламентарий.

Она указала, что согласно действующему российскому законодательству, иностранцы могут въезжать в Россию после погашения судимости.

Также Авксентьева обратила внимание на распространение в России так называемых «молельных домов» или религиозных центров, организованных «фактически без согласований , в любом месте вплоть до квартиры». Она пообещала подготовить депутатский запрос по этому вопросу.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых инициативах в области миграционной политики.

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#депутат
#госдума
#мигранты
#депортация
#россия
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День Евпатия Коловрата 24 августа: что нельзя делать, чтобы не потерять всех друзей
В России 24 августа отмечают день памяти архидиакона Евпла Катанского
24 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Dima Berlin

В Русской Православной Церкви 24 августа чтят двенадцать святых. В их числе есть преподобномученики Феодор и Василий Пещерские. Это русские святые, которые были в числе первых насельников Свято-Успенской Киево-Печёрской Лавры. Можно выделить мученика архидиакона Евпла, который проповедовал язычникам о Христе. Его схватили, пытали и казнили, но многие из язычников уверовали во Христа.

История праздника


Евпл, также известный как Евпатий, был архидиаконом в городе Катане на Сицилии. Он был уважаем среди горожан за то, что всегда носил с собой Евангелие и при каждой возможности проповедовал о христианской вере язычникам.

Однажды, во время одной из своих проповедей, Евпл был схвачен язычниками и предстал перед правителем. Несмотря на жестокие пытки, он не отказался от своей веры и продолжал опровергать языческие верования как ложные.

Даже когда его казнили, Евпл не терял надежду и продолжал рассказывать людям о Евангелии.

Традиции на Евпатия Коловрата


На Руси 24 августа — это день, который считался страшным. Согласно поверьям, в этот день на болотах можно было встретить белого красивого коня, который потерял своего погибшего всадника. Ночью он приходил на кладбище, обегал каждую могилу, раскапывал землю и жалобно плакал. Также в это время наши предки слышали громкий свист и странное пение.

Многие смельчаки пытались поймать этого коня, но никому это не удавалось. По легенде, на том месте, где видели коня, произошло сражение: русские князья вышли против татар, бились не на жизнь, а на смерть. Им на подмогу выехал русский богатырь на белом коне, победивший немало воинов. Однако молодец не устоял и погиб от рук Батыя. С тех пор бедный конь ищет своего хозяина, а его удалая сотня поёт и свищет, надеясь, что он откликнется.

Фото: istockphoto / Rastan

На болотах и кладбищах в это время люди видели огоньки. Старцы говорили, что это души убитых и утопленников. В этот день строго запрещалось пить алкоголь, несмотря на зловещий дух этого дня. Считалось, что иначе к пьянице явятся усопшие души предков и накажут его.

Ещё в деревнях ходила молва, что возле болот появляются блуждающие огни, которые являются душами убитых воинов и утопленников. В этот день было запрещено приближаться к болотам, так как это сулило большие беды.

Также нельзя было употреблять хмельные напитки, чтобы не навлечь на себя кару умерших.

В праздник было принято заниматься хозяйством, прежде всего, заботиться о скотине.

В этот день стригли овец, убирались в стойлах у лошадей, вычёсывали домашних животных, а из их шерсти делали талисманы и обереги.

Что нельзя делать 24 августа


В этом день было принято воздерживаться от посещения болот. Согласно поверьям, в этот день на болотах появлялись души убитых и утопленных людей, которые могли увести с собой тех, кто приходил на болота.

Также не рекомендовалось посещать кладбища, так как считалось, что там бродят призраки. Встреча с ними могла принести беду.

В этот день не проводили шумные мероприятия и вечеринки, так как верили, что это может привести к болезням близких и безденежью.

Употребление алкоголя, несмотря на зловещую атмосферу этого дня, было строго запрещено. По поверьям, если пьяница встретит души своих предков, они накажут его.

Фото: istockphoto / Jag_cz

На Руси люди боялись увидеть белого коня в этот день, так как это сулило несчастья в семье. Также опасались спать с открытыми окнами.

Не рекомендуется ходить в лес в одиночку на охоту, по грибы или на рыбалку, а также посещать незнакомые и безлюдные места.

Плохой приметой считалось ругаться, громко спорить, злиться и чертыхаться, как в этот день, так и в любой другой.

Что можно делать


В день Коловрата крестьяне ухаживали за домашней скотиной.

Евпатий, или день стрижки овец, был важным событием в жизни крестьян. Они понимали, что до холодов шерсть успеет отрасти снова. Поэтому хозяйки пряли нитки из шерсти овец, собак и кошек, вязали тёплые вещи на зиму, лечебные пояса, носки, талисманы и обереги. А мастера делали валенки.

В этот день также проводили различные обряды для улучшения финансового благополучия. Святой помогал, если его просили.

Фото: istockphoto / VeraPetruk

В это время созревала облепиха, и все отправлялись на её сбор. Ягоду заготавливали по-разному: перетирали с сахаром, сушили или готовили варенье.

Успенский пост продолжался, поэтому на столе были только постные блюда: супы, овощи, салаты, каши и фрукты. Мясо, молочные продукты, рыбу и яйца нельзя было есть до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Приметы


Согласно приметам, если утром над водой стелется туман, то всю неделю будет тепло. А если на рассвете видны звёзды на небе, то в ближайшие дни ожидается дождливая погода.

Если дым от костра стелется по земле, то это может предвещать ненастье. Если же в лесу вы собрали много орехов, но почти не встретили грибов, то это может быть признаком суровой зимы.

Если 24 августа нет ветра, то можно ожидать, что тёплые дни продлятся. А солнечный день в сентябре может предвещать сухое и тёплое бабье лето.

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Если над водой стоит туман, то ближайшие семь дней будут тёплыми. Если утром начался дождь, то в ближайшие дни погода будет сырой и пасмурной

Солнечный и ясный день может говорить о том, что сентябрь будет сухим.

Если же в лесу мало грибов, то это может указывать на морозную зиму. А красное небо на рассвете может предвещать сильный ветер и дождь.

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#бабье тепло
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Верховный суд РФ предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания
23 августа 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Законопроект, предусматривающий освобождение бойцов спецоперации от уголовной ответственности, внес Верховный суд РФ. Об этом говорится в базе данных Госдумы.
Предлагается внести дополнения в статью про установление возможности освободить от уголовного наказания на стадии судебного разбирательства по уголовным делам в отношении подсудимых, которых призвали на службу в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал законопроект Верховного суда России.

Перед этим депутаты нижней палаты парламента признали необходимость закона, предусматривающего контроль за осужденными, которые вернулись со спецоперации.

До этого была информация, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении ставропольского таксиста, обманувшего бойца СВО.

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#уголовное дело
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#госдума
#законопроект
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В первые дни акции в подмосковных парках зарегистрировали около 130 питомцев
23 августа 2024, 20:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Хозяева зарегистрировали около 130 питомцев в первые дни акции, которая проводится в подмосковных парках. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«За первые дни акции, организованной Минсельхозом и Минблагом Подмосковья, в Домодедове и Мытищах зарегистрировали 128 питомцев. Вакцинированы 56, чипированы 44 животных. В мобильных офисах специалисты не только провели процедуры, но и ответили на вопросы владельцев об уходе за питомцами», – говорится в сообщении.
С 22 августа по 10 сентября в Подмосковье проходит акция по чипированию и регистрации домашних животных. В 14 парках региона работают мобильные офисы Госветслужбы. Первые выезды мобильных офисов состоялись 22 августа в домодедовском парке «Городской лес» и мытищинском ЦПКиО «Парк Мира».

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#минсельхозпрод мо
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#вакцинация
#парки
#собака
#московская область
#подмосковье
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Самый большой в Подмосковье детсад примет воспитанников в начале сентября
23 августа 2024, 20:30

Фото: пресс-служба Министерства стройкомплекса МО

В ЖК «Датский квартал» в Мытищах ввели в эксплуатацию детский сад на 510 мест, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области. Здание построили за счёт средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
Уже в начале сентября в здание площадью более 7 тыс. кв. м. придут первые воспитанники. Детсад рассчитан на 20 групп для детей от 1,5 до 7 лет.
«Это долгожданный для жителей детсад – первый в новом жилом комплексе. В трехэтажном здании разместились помещения для дошкольников с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок, медицинские помещения, кабинеты логопеда и психолога», – говорится в сообщении.
Помимо этого, предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий. На прилегающей территории установлены песочницы, качели, игровые комплексы и теневые навесы. Высажены деревья и кустарники, обустроены проезды и тротуары.

В здании смонтированы системы «Безопасного региона», пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны. Рядом с входом оборудовали место, где можно оставить коляски и санки.

В саду созданы условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

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#детские сады
#детсад
#строительство
#подмосковье
#московская область
#мытищи
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В России увеличился спрос на строящееся жильё
23 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Генеральный директор пре-девелопера Ольга Гусева заявила об увеличении спроса на строящееся жильё в российских регионах.
Она отметила, что самый большой спрос был выявлен в Южном федеральном округе, Дальневосточном и Центральном округах.

«Наиболее заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства в регионах произошёл во втором квартале 2024 года. Тогда количество сделок увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как в первом квартале 2024 года рост составил лишь 9%. Эта динамика обусловлена ожиданием завершения программы субсидирования ипотеки в рамках господдержки», — пояснила в беседе с Газета.ру Гусева.

Ранее сообщалось, что реализация программы реновации началась в подмосковном Фрязине, согласно плану, в городе снесут более 40 ветхих домов.

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#россия
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Названы регионы РФ, где есть высокая потребность в шахтёрах
hh.ru: Шахтёры нужны Кузбассу
23 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/tifonimages

По данным пресс-службы рекрутингового сервиса hh.ru, самый большой спрос на шахтёров наблюдается в Кемеровской области.
Далее в этом рейтинге следуют Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская область, Забайкальский край, а также Ростовская область и Хабаровский край.

Как передаёт Газета.ру, работодателям нужны такие специалисты, как еодезисты, разнорабочие, машинисты и геологи.

Кроме того, отмечается, что в России сейчас открыто 1 027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем.

Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей.

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