Президент Грузии пытается добиться отмены закона об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в понедельник иск в конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иноагентах, передает телекомпания «ТВ Пирвели».
Как сообщает источник, глава республики намерен установить, соответствует ли этот закон Конституции Грузии. В первую очередь, норма стала препятствием для вступления республики в ЕС, что прямо противоречит стратегии основного закона страны.
Ранее США перенесли совместные военные учения с грузинскими военными и заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз.
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Олег Дикий