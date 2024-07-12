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США перенесли военные учения с Грузией и создают препятствия для вступления ее в ЕС

Госсек США Зея: США заморозили оказание помощи для Грузии
12 июля 2024, 22:18
Фото: IStock/uskarp

Фото: IStock/uskarp

Американские власти, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.


По информации представителя, помощь была ограничена ввиду того, что Грузия «движется по пути, отличающемуся от демократической повестки Евросоюза».

Ранее в Грузии получил одобрение законопроект об иноагентах. Несмотря на наложенное президентом вето, правовой акт был принят большинством голосов парламента.

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#грузия
#законопроект
#сша
#евросоюз
#парламент
Названа причина задержки поставок F-16 Украине
Bloomberg: задержка поставок F-16 Украине связали с языковым барьером
12 июля 2024, 23:29

Фото: istockphoto/TebNad

Задержки в поставках истребителей F-16 на Украину вызваны языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Еще одним источником беспокойства является недостаточное количество взлетно-посадочных полос. Как отмечает издание, имеющиеся участки уязвимы для атак. Еще одна сложность заключается в необходимость переконфигурации истребителей в зависимости от их задач.

Также стало известно, что Киев получит этим летом меньше истребителей, чем ожидали украинские политики. В частности, по словам собеседников издания, летом на Украину будет поставлено 6 истребителей, а еще 20 – до конца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США истребителей F-16 на Украину недостаточны. Он призвал западные страны предоставить Украине 128 истребителей F-16, отметив, что это равно имеющемуся у партнеров Киева общему количеству.

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#киев
#украина
#истребитель f-16
#сша
#владимир зеленский
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В США рассказали о фашистской политике Зеленского на Украине
Макгрегор: Зеленский проводит фашистскую политику на Украине
12 июля 2024, 23:15

Президент Владимир Зеленский проводит на Украине фашистскую политику, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство», – отметил Макгрегор.

По словам эксперта, США знают об организованной преступности на Украине. МакГрегор отметил, что речь идет о торговле людьми и исчезновении десятков тысяч детей и женщин.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами Россия может блокировать Атлантику и тем самым перекрыть путь американским войскам.

Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что настоящая проблема для Белого дома заключается в том, что Вашингтон не воспринимает Москву всерьез.

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#сша
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#владимир зеленский
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#преступность
#россия
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Полковник Швейцарии заявил, что Путин не станет блефовать об уничтожении F-16
Полковник Бод: Путин не шутил про возможность уничтожения F-16
12 июля 2024, 22:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не блефует, говоря о возможных ударах по аэродромам, где будут размещены истребители F-16 для Украины, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Ранее Путин, общаясь на съезде лётчиков в Тверской области, заявил, что если самолеты F-16 будут использоваться против России, то они станут законной целью для ВС РФ, вне зависимости от места дислокации.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что вместо предполагаемых 300 боевых самолетов Украина получит всего одну эскадрилью в количестве 15-20 F-16. В НАТО основными причинами этого назвали языковой барьер между украинскими летчиками и западными инструкторами, а также большие задержки в снабжении запасными деталями для ремонта техники.

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#нато
#вс рф
#минобороны
#путин
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Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
РИА Новости: на заводе, чинившем упавший Superjet работают правоохранители
12 июля 2024, 19:55

Фото: IStock/porpeller

На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Superjet рухнул в районе Коломны. На борту было три члена экипажа. все они погибли, иных пострадавших нет.

Стало известно, что самолет выполнял тестовый полет после ремонтных работ в цехе, в котором сейчас и ведут расследование правоохранительные органы.

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Министры обороны США и России провели новый телефонный разговор
Шеф Пентагона Остин и министр обороны РФ Белоусов провели телефонный разговор
12 июля 2024, 19:31

Фото: IStock/donfiore

Шеф Пентагона Остин провел телефонный разговор с главой МО РФ Белоусовым второй раз за месяц, сообщили в американском ведомстве.
Ранее американский президент Джо Байден во время саммита НАТО в Вашингтоне назвал лидера России Владимира Путина «жестоким безумцем». Также он перепутал главу России с Владимиром Зеленским, когда анонсировал речь последнего, что привело к очередному снижению рейтинга президента США среди избирателей.

В Кремле заявили о недопустимости подобных заявлений.

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Профайлер Давыдов объяснил кривляния Мелони цитатой из Шекспира
12 июля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Профайлер Денис Давыдов объяснил кривляния премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время саммита НАТО в США презрением к мероприятию.
«Увидев, как Мелони корчит рожицы, цитата Шекспира адаптировалась под ситуацию: «В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей». Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью — она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла — и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Ранее сообщалось, что эксперты, политические обозреватели и журналисты, обсуждая саммит в Швейцарии, отмечали, что наиболее резко прозвучала речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая якобы говорила, что Запад заставит Россию сдаться.

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#рф
#италия
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Политолог Миршаймер: Россия преуспела в нейтрализации западного оружия
12 июля 2024, 18:35

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские войска без особых проблем выводят из строя высокотехнологичное и дорогое западное оружие. Об этом заявил американский политолог, профессор Джон Миршаймер.
В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он назвал оружие, производимое, в частности, в Соединённых Штатах «навороченным» и отметил, что он потрясён тем, как плохо оно работает на Украине.

«Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Это не моя риторика, люди в Пентагоне признали, что русские проявили себя искусными в нейтрализации этого сложнейшего оружия», — сказал эксперт.

По словам Миршаймера, надеяться на то, что американские истребители F-16 смогут изменить ход конфликта, по меньшей мере наивно и даже смешно. Профессор уверен, что на Украине нет такого места, где бы российские войска не смогли обнаружить западные самолёты и уничтожить их.

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#истребители
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В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией
Bild: в Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток
12 июля 2024, 18:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бундесвер разработал секретный план на случай возможной войны с Россией. Об этом пишет издание Bild.
План назвали Operationsplan Deutschland («План оперативных действий в Германии»). Он определяет порядок действий гражданских и военных властей.

Согласно документу, Германия становится для НАТО «узловым пунктом». Главной задачей станет переброска техники и живой силы на восток. Многие автомобильные и железные дороги будут использоваться для военных целей. Кроме этого, он включает строительство лагерей для пленных.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.

Неназванный чиновник заявил, что конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#олаф шольц
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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/mapo

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог будет дифференцироваться в зависимости от размера и вида получаемого гражданином дохода.
Соответствующий документ размещён в пятницу, 12 июля, на официальном портале правовой информации. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%. Отмечается, что повышение ставки применяется не ко всему доходу, а к сумме превышения базового дохода, который обозначен в размере 2,4 миллиона рублей. Изменения, вносимые новым законом в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.

Кроме того, новый закон предусматривает со следующего года увеличение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Это даст дополнительно в бюджетную систему 1,6 триллиона рублей, а за 2025-2027 годы — порядка пяти триллионов рублей.

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