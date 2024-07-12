США перенесли военные учения с Грузией и создают препятствия для вступления ее в ЕС

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Американские власти, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.
По информации представителя, помощь была ограничена ввиду того, что Грузия «движется по пути, отличающемуся от демократической повестки Евросоюза».
Ранее в Грузии получил одобрение законопроект об иноагентах. Несмотря на наложенное президентом вето, правовой акт был принят большинством голосов парламента.
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Олег Дикий