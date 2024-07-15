Саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за активов РФ

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Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Страны «Большой семерки» собираются присвоить себе почти 300 миллиардов долларов, которые принадлежат РФ. Саудиты пригрозили избавиться от бумаг Евросоюза, в том числе французских.
Агентство Bloomberg пишет, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. Однако это дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых страны G7 давно забыли.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев направит доходы от замороженных активов РФ на нужды Вооруженных сил Украины, а именно: на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей.
Большая семёрка — неформальное политическое объединение, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. Это международный клуб, в рамках которого эти страны обсуждают свои интересы.
Ранее сообщалось, что Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Агентство Bloomberg пишет, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. Однако это дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых страны G7 давно забыли.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев направит доходы от замороженных активов РФ на нужды Вооруженных сил Украины, а именно: на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей.
Большая семёрка — неформальное политическое объединение, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. Это международный клуб, в рамках которого эти страны обсуждают свои интересы.
Ранее сообщалось, что Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова