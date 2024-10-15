Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Президент Молдавии Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города. Об этом сообщил портал Unimedia.
Уточняется, что Санду пожала артистам руки и поблагодарила их за присутствие.
Отмечается, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдавии, поэтому, как информирует портал, политик будет часто видеть группу.
Напомним, в апреле текущего года участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении исполнителям гражданства.
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«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что поддержали нас», — заявила президент Молдавии.
Отмечается, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдавии, поэтому, как информирует портал, политик будет часто видеть группу.
Напомним, в апреле текущего года участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении исполнителям гражданства.
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Екатерина Коршунова