Журналистку выгнали за русскую речь в Италии на встрече с президентом Молдовы

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Русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдовы Майи Санду с диаспорой в Италии. Об инциденте сообщил 28 сентября Telegram-канал Sputnik Молдова.
«Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда не достойна присутствовать на приеме с соотечественниками», — прокомментировала произошедшее Дроздецкая.
По мнению репортера, президент Молдовы настолько испугалась «опасных журналистов», что передала их итальянской полиции. Официальные представители молдавской и итальянской стороны о произошедшем ничего не сообщили.
В августе власти Молдовы объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе. А в сентябре президент РФ Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Молдова Олега Озерова.
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Лия Мурадьян