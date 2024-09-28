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Журналистку выгнали за русскую речь в Италии на встрече с президентом Молдовы

Охрана президента Молдовы выгнала журналистку за русскую речь в Италии
28 сентября 2024, 20:33
Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдовы Майи Санду с диаспорой в Италии. Об инциденте сообщил 28 сентября Telegram-канал Sputnik Молдова.
«Свое решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда не достойна присутствовать на приеме с соотечественниками», — прокомментировала произошедшее Дроздецкая.

По мнению репортера, президент Молдовы настолько испугалась «опасных журналистов», что передала их итальянской полиции. Официальные представители молдавской и итальянской стороны о произошедшем ничего не сообщили.



В августе власти Молдовы объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе. А в сентябре президент РФ Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Молдова Олега Озерова.

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#журналисты
#русский язык
#италия
Байден высказался об убийстве генсека «Хезболлах» Насруллы
Байден посчитал справедливым убийство генсека «Хезболлах» Насруллы
28 сентября 2024, 21:11

Фото: istockphoto/shmooj

Смерть генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы в Ливане — это «мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», заявил президент США Джо Байден.
Заокеанский лидер назвал движение террористами, ответственными за 40 лет террора. При этом Байден отметил, что американская сторона стремится к снижению напряженности в Ливане и секторе Газа при помощи дипломатии. Однако Израиль, по словам Байдена, может защищаться от шиитской группировки и других подобных формирований, которые поддерживаются Ираном.

«Время заключить сделки, устранить угрозы Израилю и привнести большую стабильность на Ближний Восток», — резюмировал действующий глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что МИД РФ призвал Израиль прекратить огонь и высказался об убийстве Насруллы.

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#мир
#сша
#джозеф байден
#израиль
#ливан
#убийство
#новости
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Лавров сделал громкое заявление о НАТО на ГА ООН
Лавров: НАТО хочет закрепиться в АТР и Закавказье
28 сентября 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Об этом на Генассамблее ООН заявил главный дипломат России Сергей Лавров.
«На деле Североатлантический альянс уже три десятилетия осуществляет геополитическую и военную экспансию в Европе, пытается закрепиться и в Закавказье, и в Центральной Азии, создавая прямые угрозы безопасности нашей страны. Сейчас то же самое происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал глава российского МИДа.
Он добавил, что альянсом создаются военно-политические блоки, чтобы сдерживать Москву и Пекин в АТР. Кроме того, по словам Лаврова, НАТО кидается обвинениями в РФ, КНР, РБ, Иран и Северную Корею «в создании угроз своему доминированию».

Российская сторона не раз заявляла, что стремится к многополярному миру, в то время как Запад хочет сохранить свою гегемонию.

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#мир
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#сергей лавров
#россия
#мид
#мид рф
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МИД РФ осудил убийство генсека Насруллы и призвал Израиль к прекращению огня
28 сентября 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Mordolff

Убийство генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы решительно осудили в российском МИДе, призвав Израиль к прекращению огня. Об этом гласит заявление внешнеполитического ведомства РФ.
«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство… Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», — сказано в документе.
Дипломаты резюмировали, что Ливан и Израиль ждут еще более драматические последствия из-за подобной силовой акции.

Перед этим первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил Израилю «уничтожением» за убийство Насруллы.

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#мир
#россия
#израиль
#ливан
#война
#мид
#мид рф
#новости
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Израилю пригрозили уничтожением после гибели генсека «Хезболлах» Насруллы
28 сентября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/butenkow

Ликвидация генсека шиитской группировки «Хезболлах» в Ливане приведет к «уничтожению» Израиля. Такое заявление сделал первый иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф.
«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насруллы, уничтожит сионистский режим (Израиль)», — процитировали его в правительственной пресс-службе.
До этого иранский лидер Масуд Пезешкиан заявлял о причастности Вашингтона к ликвидации ЦАХАЛом генсека «Хезболлах» Хасана Насруллы.

Как сообщалось ранее, стало известно имя следующего возможного лидера группировки «Хезболлах» в Ливане. В частности, что он является двоюродным братом Насруллы.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
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«Хезболла» заявила о первой атаке по Израилю после подтверждения гибели Насруллы
28 сентября 2024, 18:59

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

«Хезболла» объявила о первой атаке на Израиль после гибели ее лидера Хасана Насруллы. Об этом говорится в сообщении движения.
Уточняется, что был совершен ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах. Согласно информации движения, удар был нанесен «в честь стойкого палестинского народа в Газе», а также в защиту Ливана в ответ на вторжение Израиля.

Иной информации в настоящее время не предоставляется.

Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских ВВС по подземному штабу организации на юге Бейрута. Насрулла был руководителем движения на протяжении тридцати лет. Его гибель подтвердили представители «Хезболлы».

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#гибель
#израиль
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Во Франции сочли неудачным визит Зеленского в США
Политик Филиппо: Зеленский уезжает из США с пустыми руками
28 сентября 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался неудачным, поскольку предводитель киевского режима не добился ни одной поставленной цели. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Политик отметил, что в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН «ничего не пошло по плану Зеленского». По словам Филиппо, Украина так и не получила позволение бить вглубь РФ западным дальнобойным оружием.

Он добавил, что для многих стало очевидным поражение ВСУ в Донбассе.

Ранее сообщалось, что выступление Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для украинского лидера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Назван следующий возможный генсек «Хезболлах»
NYT: следующим генсеком шиитской группы «Хезболлах может быть Хашем Сафи ад-Дин
28 сентября 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Следующим кандидатом в генсеки шиитской группировки «Хезболлах» может быть руководитель исполнительного совета движения Хашем Сафи ад-Дин. Об этом пишет издание The New York Times (NYT). Уточняется, что Хашем Сафи ад-Дин является двоюродным братом ликвидированного ЦАХАЛом Хасана Насруллы.
Обозреватели добавили, что Сафи ад-Дин один из тех немногих представителей «Хезболлах» высокого ранга, кому удалось выжить.

Перед этим востоковед Станислав Тарасов в разговоре с «Лентой.ру» предполагал, что ЦАХАЛ постепенно осуществляет операцию по уничтожению Ливана. В частности, по словам эксперта, в СМИ Израиля активно говорят о вопросе создания проекта под названием «Большой Израиль».

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#мир
#израиль
#война
#ливан
#новости
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Политолог предсказал операцию Израиля в Ливане после гибели генсека «Хезболлы»
Тарасов: ЦАХАЛ начинает осуществлять операцию по ликвидации Ливана
28 сентября 2024, 17:54

Фото: istockphoto/Diy13

Ливано-израильский конфликт движется к промежуточной кульминации, рассказал изданию «Лента.ру» востоковед Станислав Тарасов. Собеседник изложил свое мнение, касающееся сценария развития отношений государств. Некоторое время назад эксперт предполагал, что отношения стран развиваются по худшему сценарию.
«Израиль будет полностью переводить под свой контроль Газу, западный берег Иордании и так далее. Сейчас уже израильские СМИ активно обсуждают вопрос о создании так называемого проекта «Большого Израиля». Обнажаются некоторые контуры именно той заварухи, которую мы наблюдаем с октября месяца прошлого года», — прокомментировал Тарасов.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ бил по Бейруту, используя истребители F-15. На штаб шиитской группировки «Хезболлах» скинули больше 80 снарядов, каждый весом в тонну.

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#израиль
#ливан
#война
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Пезешкиан: команду убить лидера «Хезболлы» Насрулу отдали США
США отдали команду Израилю убить лидера «Хезболлы» Насрулу, заявил Пезешкиан
28 сентября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/shmooj

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команду убить лидера движения «Хезболла» Хасана Насруллу отдали США. Об этом иранский лидер заявил 28 сентября в эфире государственного телевидения.
«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — сказал Пезешкиан.

О ликвидации Хасана Насруллы первой официально заявила армия Израиля. Позже сообщение ЦАХАЛ подтвердили и в самом ливанском движении, где заявили, что их лидер погиб во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.

Также сообщалось, что во время удара по Бейруту израильские военные ликвидировали командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.

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#сша
#военные
#армия
#мир
#израиль
#ливан
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