Власти Молдавии объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата

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Один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата. Поводом для этого послужил скандал с обвинениями в шпионаже.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщило министерство внутренних дел Молдавии. В сообщении указано, что в четверг, 1 августа, посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел в связи с обысками в парламенте страны и обвинениями задержанных в государственной измене.
В МИД российскому дипломату была вручена нота ведомства о признании сотрудника посольства РФ в Кишинёве персоной нон грата. Уточняется, что молдавский МИД получил сведения о ведении российским дипломатом на территории республики деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. В связи с этим сотруднику дипломатического представительства России надлежит покинуть территорию Молдавии.
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Александр Бойцов