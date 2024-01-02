Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью

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Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, попытки были пресечены примерно в 12 часов мск. Атака была успешно предотвращена усилиями российских войск.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.
Гладков рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
Екатерина Коршунова